¡Cambios en el precio de la gasolina! Así amanece el litro de combustible este 7 de enero 2026; costos por estado
El precio de la gasolina registró cambios en CDMX, Edomex, Jalisco, Campeche y Yucatán; te compartimos el costo del litro de Magna, Premium y Diésel.
¿Buen momento para llenar el tanque? El litro de gasolina en México registró ligeros cambios para este 7 de enero 2026 en distintas zonas del pías; te compartimos el costo de la Magna, Premium y Diésel.
Recuerda que el costo del combustible pueden varias dependiendo de la zona y el establecimiento en la que acudas a cargar gasolina.
¿A cuánto está el litro de gasolina HOY en México 2026?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.41 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.87 pesos.
- Diésel por litro: 26.39 pesos.
Precio del gas natural para este 7 de enero 2026
- Mínimo por litro: 10.99 pesos.
- Promedio por litro: 12.60 pesos.
- Máximo por litro: 14.49 pesos.
Precio de la gasolina en CDMX hoy 7 de enero 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.51 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.12 pesos.
- Diésel por litro: 26.18 pesos.
Precio de gasolina en Edomex hoy 7 de enero 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.58 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.32 pesos.
- Diésel por litro: 25.90 pesos.
Precio de gasolina en Guadalajara para este 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.77 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.42 pesos.
- Diésel por litro: 26.45 pesos.
Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY
- Gasolina Regular precio por litro: 23.64 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 27.19 pesos.
- Diésel por litro: 26.12 pesos.
Precio de gasolina en Campeche para 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.85 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.50 pesos.
- Diésel por litro: 26.72 pesos.
¿A cuánto está el litro de gasolina en Yucatán?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.50 pesos.
- Diésel por litro: 26.78 pesos.
Precio de gasolina en San Luis Potosí HOY 7 de enero 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.88 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.31 pesos.
- Diésel por litro: 26.34 pesos.
Precio del litro de gasolina en Estados Unidos hoy
El precio del galón de gasolina en USA registraron leves cambios para este 7 de enero 2026; te compartimos los costos.
- Gasolina Regular por galón: 2.81 dólares
- Gasolina Premium precio por galón: 3.68 dólares
- Diésel precio por galón: 3.53 dólares
¿A cuánto sale llenar el tanque en México este 2026?
¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $945.29 pesos por 40 litros, mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,035.60 pesos por 40 litros.
Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,535.95 pesos por gasolina magna y $1,682.85 por gasolina Premium.
¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?
Ciudad de México, es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.48 pesos por litro, seguido de Estado de México en 23.58 pesos.
Por el contrario, Campeche, es el lugar más caro, cotizando en 23.85 pesos el litro.