¡Cambios en el precio de la gasolina! Así amanece el litro de combustible este 7 de enero 2026; costos por estado

¿Buen momento para llenar el tanque? El litro de gasolina en México registró ligeros cambios para este 7 de enero 2026 en distintas zonas del pías; te compartimos el costo de la Magna, Premium y Diésel.

Recuerda que el costo del combustible pueden varias dependiendo de la zona y el establecimiento en la que acudas a cargar gasolina.

¿A cuánto está el litro de gasolina HOY en México 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.41 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.87 pesos.

Diésel por litro: 26.39 pesos.

Precio del gas natural para este 7 de enero 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 7 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.51 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 26.12 pesos.

Diésel por litro: 26.18 pesos.

Precio de gasolina en Edomex hoy 7 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.58 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.32 pesos.

Diésel por litro: 25.90 pesos.

Precio de gasolina en Guadalajara para este 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.77 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 26.42 pesos.

Diésel por litro: 26.45 pesos.

Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY

Gasolina Regular precio por litro: 23.64 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.19 pesos.

Diésel por litro: 26.12 pesos.

Precio de gasolina en Campeche para 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.85 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.50 pesos.

Diésel por litro: 26.72 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Yucatán?

Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.50 pesos.

Diésel por litro: 26.78 pesos.

Precio de gasolina en San Luis Potosí HOY 7 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.88 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.31 pesos.

Diésel por litro: 26.34 pesos.

Precio del litro de gasolina en Estados Unidos hoy

El precio del galón de gasolina en USA registraron leves cambios para este 7 de enero 2026; te compartimos los costos.



Gasolina Regular por galón: 2.81 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 3.68 dólares

Diésel precio por galón: 3.53 dólares

¿A cuánto sale llenar el tanque en México este 2026?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en Méxic o con gasolina Magna oscila entre los $945.29 pesos por 40 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,035.60 pesos por 40 litros.

Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,535.95 pesos por gasolina magna y $1,682.85 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Ciudad de México , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.48 pesos por litro , seguido de Estado de México en 23.58 pesos.