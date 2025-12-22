¿Sube el precio de la gasolina en México? Así amanece el litro de combustible para este lunes

¿Te quedaste sin combustible? El litro de gasolina en México registró cambios importantes en distintas partes del país para este lunes 22 diciembre 2025; te compartimos el costo de la Magna Premium y Diésel.

El precio del combustible puede variar dependiendo de la zona y establecimiento al que se acuda a cargar combustible; conoce el estado más barato.

¿A cuánto está el litro de gasolina hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.38 pesos el litro

Precio de gasolina Premium por litro: 25.88 pesos el litro

Diésel precio por litro: 26.41 pesos

Precio del gas natural vehicular 22 de diciembre 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 22 de diciembre 2025

¡Tomen nota, capitalinos! Te compartimos el precio del litro de gasolina Magna y Premium en CDMX para el tercer lunes de diciembre 2025.



Gasolina Regular precio por litro: 23.48 pesos el litro

Precio de gasolina Premium por litro: 26.14 pesos el litro

Diésel precio por litro: 26.22 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 22 de diciembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.59 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.35 pesos

Diésel precio por litro: 25.91 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 22 de diciembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.83 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.49 pesos

Diésel precio por litro: 26.51 pesos

Precio de gasolina hoy 22 de diciembre 2025 en Monterrey

El precio de la gasolina Magna y Premium en Monterrey registraron una ligero aumento para este lunes, acercándose a los 24 pesos por litro.



Gasolina Regular precio por litro: 23.72 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 27.20 pesos

Diésel precio por litro: 26.13 pesos

¿A cuánto está el litro de gasolina en Guerrero?

Gasolina Regular precio por litro: 23.71 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.69 pesos

Diésel precio por litro: 26.58 pesos

Precio de gasolina en San Luis Potosí para diciembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.88 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.32 pesos

Diésel precio por litro: 25.62 pesos

Precio de gasolina en Sonora hoy 22 de diciembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.13 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.72 pesos

Diésel precio por litro: 26.25 pesos

¿A cuánto sale llenar el tanque en México?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $1,052.55 pesos por 45 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,165.50 pesos por 45 litros.

Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,520.35 pesos por gasolina magna y $1,683.50 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Sonora , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.13 pesos por litro , seguido de Ciudad de México en 23.59 pesos.