¡Baja el precio de la gasolina en México! Esto cuesta el litro de combustible para este martes 23 de diciembre 2025
El precio de la gasolina registró una leve baja en distintas zonas de México; te compartimos el costo del litro por cada estado para este martes.
¡No te quedes sin combustible! El litro de gasolina en México registró cambios importantes en distintas partes del país para este martes 23 diciembre 2025; te compartimos el costo de la Magna Premium y Diésel.
El precio del combustible puede variar dependiendo de la zona y establecimiento al que se acuda a cargar combustible; conoce el estado más barato.
¿A cuánto está el litro de gasolina hoy?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.38 pesos el litro
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.86 pesos el litro
- Diésel precio por litro: 26.40 pesos
Precio del gas natural vehicular 23 de diciembre 2025
- Mínimo por litro: 10.99 pesos
- Promedio por litro: 12.60 pesos
- Máximo por litro: 14.49 pesos
Precio de la gasolina en CDMX hoy 23 de diciembre 2025
¡Tomen nota, capitalinos! Te compartimos el precio del litro de gasolina Magna y Premium en CDMX para el tercer martes de diciembre 2025.
- Gasolina Regular precio por litro: 23.46 pesos el litro
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.12 pesos el litro
- Diésel precio por litro: 26.20 pesos
Precio de gasolina en Edomex hoy 23 de diciembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.59 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.35 pesos
- Diésel precio por litro: 25.91 pesos
Precio de gasolina en Guadalajara 23 de diciembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.48 pesos
- Diésel precio por litro: 26.49 pesos
Precio de gasolina hoy 23 de diciembre 2025 en Monterrey
El precio de la gasolina Magna y Premium en Monterrey registraron una ligera baja para este martes, acercándose a los 24 pesos por litro.
- Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 27.20 pesos
- Diésel precio por litro: 26.13 pesos
¿A cuánto está el litro de gasolina en Baja California Sur?
- Gasolina Regular precio por litro: 24.15 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.48 pesos
- Diésel precio por litro: 26.96 pesos
Precio de gasolina en Zacatecas para diciembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.94 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.43 pesos
- Diésel precio por litro: 26.73 pesos
Precio de gasolina en Hidalgo hoy 23 de diciembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.42 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 24.59 pesos
- Diésel precio por litro: 25.88 pesos
¿A cuánto está el litro de gasolina en Sonora hoy?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.13 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.72 pesos
- Diésel precio por litro: 26.26 pesos
Precio de la gasolina en Estados Unidos hoy
El precio del galón de gasolina en USA registraron leves cambios para este 23 de diciembre 2025; te compartimos los costos.
- Gasolina Regular por galón: 2.85 dólares
- Gasolina Premium precio por galón: 3.71 dólares
- Diésel precio por galón: 3.59 dólares
¿A cuánto sale llenar el tanque en México?
¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $1,052.55 pesos por 45 litros, mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,165.50 pesos por 45 litros.
Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,520.35 pesos por gasolina magna y $1,683.50 por gasolina Premium.
¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?
Sonora, es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.13 pesos por litro, seguido de Ciudad de México en 23.59 pesos.
Por el contrario, San Luis Potosó, es el lugar más caro, cotizando en 23.88 pesos el litro.