¡Ya huele a Navidad! Estamos a jueves 18 de diciembre, a un paso del fin de semana previo a la Nochebuena. Con el "Maratón Guadalupe-Reyes" en marcha, el uso del automóvil aumenta considerablemente entre compras de regalos, cenas y las tradicionales posadas.

En este escenario de alto consumo, vigilar el precio del combustible es clave para que el presupuesto de las fiestas no se evapore en el tanque.

Para que tomes las mejores decisiones financieras y evites sorpresas en la estación de servicio, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte actualizado con los costos promedio a nivel nacional y en las principales entidades, con base en los datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 18 de diciembre de 2025?

A nivel nacional, los precios muestran ligeros ajustes al alza propios de la temporada de alta demanda:



Gasolina Regular precio por litro: $23.74 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $26.14 pesos

Diésel precio por litro: $26.44 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy jueves 18 de diciembre de 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

Promedio por litro: $12.69 pesos

Máximo por litro: $14.62 pesos

Precio promedio del litro de gasolina en CDMX hoy 18 de diciembre de 2025

Gasolina Regular precio por litro: $23.80 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $26.00 pesos

Diésel precio por litro: $26.10 pesos

Precio de la gasolina hoy 18 de diciembre: Costos en pleno ‘Maratón Guadalupe-Reyes’







|FIA

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en el Edomex hoy 18 de diciembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.91 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.75 pesos

Diésel precio por litro: $26.14 pesos

Precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 18 de diciembre

Gasolina Regular precio por litro: $24.15 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $26.60 pesos

Diésel precio por litro: $26.42 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 18 de diciembre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.85 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $27.45 pesos

Diésel precio por litro: $26.10 pesos

¿Dónde cargar gasolina para ahorrar este jueves?

La ubicación es tu mejor aliada para el ahorro. Este jueves, una de las gasolinas regulares más económicas se encuentra en la frontera, específicamente en Río Bravo, Tamaulipas, con un precio de $21.85 pesos por litro.

En contraste, si te encuentras en la zona occidente, ten precaución: en Zapopan, Jalisco, la gasolina premium registra precios elevados, superando en algunas estaciones los $28.75 pesos por litro.

