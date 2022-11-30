“La inflación está disminuyendo”, Biden celebra reducción de precios

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró la reducción de los precios de la gasolina, la ropa y los electrodomésticos como "una buena noticia para la temporada de vacaciones", pero dijo que la inflación tardará en volver a niveles normales.

Biden dijo seguir centrado en la lucha contra la inflación exacerbada por las interrupciones de la cadena de suministro y la guerra de Rusia en Ucrania, al tiempo que trabajaba para crear más puestos de trabajo bien remunerados en la fabricación.

Aunque los precios de la gasolina han vuelto a sus niveles de antes de la guerra, habiendo bajado 1,50 dólares por galón desde su pico este verano y continuando su descenso, Biden dijo que era necesario avanzar más.

Aunque estos precios son más bajos, no son lo suficientemente bajos. Va a llevar tiempo devolver la inflación a niveles normales.

El Departamento de Trabajo informó a principios de este mes de que los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron un 7,7% en octubre con respecto al año anterior, el menor aumento registrado desde enero.

Los precios podrían volver a dispararse si los sindicatos rechazan un posible acuerdo contractual con los ferrocarriles estadounidenses, ha advertido la Casa Blanca, pero Biden no planteó la cuestión durante sus declaraciones.

Biden hizo alarde de su buena fe como partidario de los sindicatos, pero no abordó las críticas de que traicionó a los trabajadores al respaldar una medida del Congreso que bloquearía una posible huelga ferroviaria.

