El paraguas seguirá siendo indispensable este martes 24 de noviembre. El frente frío número 8 mantendrá las lluvias en buena parte del país, con precipitaciones intensas en cinco estados y fuertes rachas de viento en el Golfo de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal también provocará un descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de México. En contraste, algunas entidades del Pacífico conservarán temperaturas máximas de hasta 40 grados.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas este martes 24 de noviembre?

El pronóstico del SMN señala que Puebla, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo tendrán lluvias muy fuertes con puntuales intensas.

También se esperan precipitaciones en estas entidades:

Lluvias fuertes a muy fuertes: Chiapas, Tabasco y Campeche.

Chiapas, Tabasco y Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Tamaulipas.

Tamaulipas. Intervalos de chubascos: Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán.

Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán. Lluvias aisladas: Coahuila y Guanajuato.

Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, además de provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves.

Por el #FrenteFrío número 8 se pronostican #Lluvias intensas en zonas de #Tamaulipas y #Veracruz. Revisa más detalles del #Pronóstico, aquí. ⤵️ https://t.co/Z26TsLPosP https://t.co/dePPnjUroH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 24, 2026

¿Dónde hará más frío por el frente frío 8?

La masa de aire ártico asociada al frente frío mantendrá el descenso de temperaturas, principalmente en las regiones norte, noreste, oriente y centro del país.

Las temperaturas mínimas previstas son:

De -10 a -5 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora y Zacatecas.

zonas serranas de Baja California, Sonora y Zacatecas. De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Sin embargo, el frío no llegará a todo el territorio. Michoacán, Guerrero, Oaxaca y la costa de Chiapas tendrán temperaturas máximas de 35 a 40 °C.

¿Qué estados tendrán fuertes vientos por el evento de Norte?

El evento de Norte será uno de los efectos más importantes del frente frío 8. Para este martes se esperan vientos de 50 a 60 km/h, con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, con mayor intensidad durante la noche.

En el istmo y golfo de Tehuantepec habrá rachas de 60 a 80 km/h.

También se pronostican rachas de 30 a 50 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como en distintas zonas del norte y noroeste.

El viento podría derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda tomar precauciones.

¿Habrá lluvias en CDMX y Edomex este martes?

El Valle de México tendrá cielo medio nublado a nublado, con ambiente fresco durante la mañana y templado a cálido por la tarde.

Tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México existe probabilidad de lluvias y chubascos, que podrían acompañarse de descargas eléctricas.

Estas son las temperaturas previstas:

CDMX: mínima de 11 a 13 °C y máxima de 21 a 23 °C.

mínima de 11 a 13 °C y máxima de 21 a 23 °C. Edomex: mínima de 6 a 8 °C y máxima de 19 a 21 °C.

En las zonas altas del Estado de México se esperan bancos de niebla, que podrían reducir la visibilidad.

¿Qué tan alto estará el oleaje por el frente frío 8?

El evento de Norte también provocará condiciones complicadas en el mar.

El pronóstico contempla oleaje de 3 a 4 metros en las costas de Tamaulipas y Veracruz; de 2 a 3 metros en la costa occidental de Baja California, el golfo de Tehuantepec y Tabasco.

En las costas de Jalisco y Colima se esperan olas de 1 a 2 metros.

El SMN recomienda mantenerse atento a los avisos meteorológicos, especialmente en zonas costeras y regiones donde se esperan lluvias intensas, inundaciones o fuertes rachas de viento.