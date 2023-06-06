“Yo no voy a quedar mal” Presentador Andrés Hurtado despide en vivo a productor por un error ortográfico en Miss Perú

Andrés Hurtado, presentador del certamen de belleza Miss Perú 2023, despidió durante la transmisión en vivo al productor porque se equivocó al escribir una pregunta para una de las concursantes. El momento se volvió viral en redes sociales.

Andrés Hurtado estaba entrevistando a las candidatas del certamen, a una de ellas le preguntó “¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio?”, la participante no entendió la pregunta y ante la confusión el presentador se dio cuenta que había un error ortográfico.

“La pregunta está mal hecha? a ver producción ¿puede ser miedo?”, dijo Hurtado y en seguida se dirigió al productor para reprocharle que hubieran escrito mal la palabra y así saliera al aire.

“Yo frente al país no voy a quedar mal como conductor”, indicó y mostró a las cámaras el guión que tenía en la mano para demostrar que estaba mal escrito y no que él se hubiera equivocado al hacer la pregunta.

Para continuar con el regaño al productor, Andrés Hurtado le pidió que se hubiera cerciorado que todo estuviera bien antes de pasársela a él, mientras el director José Malpartida lo escuchaba con la cabeza agachada.

“Me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no es cuestión de hacer un programa así como así".

Presentador despide a productor en vivo durante Miss Perú

Hurtado agregó que “yo soy quien da la cara, las concursantes están al frente y te pido por favor, me gustaría que des un paso al costado como productor del programa Sábado con Andrés. Deja tu puesto a uno de los chicos”.

Tras esas palabras, el hombre aceptó el despido y salió del lugar no sin antes quitarle de las manos al presentador la escaleta del programa, “me las llevo de recuerdo”, dijo antes de partir.

Para concluir el momento, el presentador añadió que “acá las cabezas se cortan inmediatamente, no lo puedo permitir”, después se volvió a dirigir al productor para decirle “termina el programa y dejas tu trabajo”.