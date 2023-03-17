Xi Jinping, presidente de China, visitará Rusia la próxima semana

Xi Jinping, presidente de China, realizará una visita de Estado a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin; Su estancia en Moscú será del 20 al 22 de marzo, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Beijing.

De acuerdo con las autoridades chinas, la visita será un viaje de amistad, cooperación y paz, donde habrá intercambio de puntos de vista entre los dos líderes mundiales sobre las relaciones bilaterales.

"En los últimos años, el presidente Xi Jinping se ha mantenido en estrecho contacto con el presidente Putin, planificando y dirigiendo el desarrollo sostenible, sólido y constante de la asociación estratégica integral de coordinación China-Rusia en una nueva era”, indicó la cancillería china.

La visita de China a Rusia representa una importante muestra de apoyo a Vladimir Putin, quien actualmente se encuentra sancionado por varios países occidentales tras el inicio de la guerra en Ucrania.

|Reuters

“La visita promoverá la coordinación estratégica y la cooperación práctica entre los dos países e inyectará una nueva dinámica en el desarrollo de las relaciones bilaterales". Por su parte, el Kremlin adelantó que se firmarán "importantes" documentos bilaterales, sin dar más detalles.

¿Cómo es la relación entre China y Rusia?

China es el aliado más importante de Rusia y ha estado comprando petróleo ruso y otros productos rechazados por los países occidentales. También es un gran comprador de grano ucraniano.

En 2014, Rusia y China firmaron un acuerdo para asegurar que Beijing tengan suministro continuo de gas natural proveniente de Moscú durante 30 años. Además, ambos comparten numerosas susceptibilidades.

China no ha condenado en ningún momento la guerra que Rusia inició en China, tampoco se ha sumado a las sanciones que Estados Unidos y Europa ha impuesto contra Vladimir Putin.

