Presidente de Irán deja entrevista porque periodista no cubre su cabeza

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, suspendió una entrevista que tenía programada con la reconocida periodista Christiane Amanpour de la cadena CNN. El mandatario tomó la decisión de abandonar la reunión luego que la reportera se negara a cubrir su cabeza con un pañuelo.

La periodista de CNN relató lo sucedido en su cuenta de Twitter. A través de varios mensajes explicó que haría la primera entrevista al presidente iraní en suelo estadunidense, debido a que se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU.

“Después de semanas de planificación y ocho horas de instalación de equipos de traducción, luces y cámaras, estábamos listos. Pero ni rastro del presidente Raisi”, indicó Christiane Amanpour.

And so we walked away. The interview didn’t happen. As protests continue in Iran and people are being killed, it would have been an important moment to speak with President Raisi. 7/7 pic.twitter.com/kMFyQY99Zh — Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022

La reportera tenía planeado preguntarle al presidente sobre las protestas que se desataron en Irán tras la muerte de una mujer presuntamente a manos de la policía de la moral, quienes la detuvieron por no portar adecuadamente el hijab.

Añadió que durante semanas planificó la entrevista al presidente de Irán, además los trabajadores de CNN tardaron ocho horas en la instalación del equipo de traducción, las luces y cámaras.

Cuando ya estaban listos y después de 40 minutos de la hora marcada para comenzar la entrevista, el asistente del presidente de Irán se acercó y les indicó que Ebrahim Raisi le sugería a la periodistas utilizar un pañuelo en la cabeza “porque son los meses sagrados de Muharram y Safar”.

Presidente de Irán rechaza entrevista a CNN

La periodista Christiane Amanpour rechazó la petición bajo el argumento de que “estamos en Nueva York, donde no hay ley ni tradición con respecto al uso de pañuelos en la cabeza”.

La periodista le señaló que ningún otro presidente le había hecho una petición similar cuando los entrevistó fuera de Irán. La respuesta del mandatario iraní fue que no se realizaría la entrevista si Amanpour no cubría su cabeza.

“Una vez más, dije que no podía estar de acuerdo con esta condición inesperada y sin precedentes”.

Finalmente, la periodista compartió una foto donde se le ve sentada frente a una silla vacía esperando al presidente de Irán, quien nunca se acercó para realizar la entrevista.

