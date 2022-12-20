Presidente de Ucrania Zelenski visitará Washington DC el miércoles

El presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski, viajará a Washington D. C. el miércoles 21 de enero y se espera que visite el Capitolio de Estados Unidos, reportó el martes el servicio de noticias Punchbowl News, citando a nueve fuentes familiarizadas con el asunto.

Se espera que Zelenski se reúna con los líderes del Congreso de Estados Unidos y los jefes de las comisiones de Seguridad Nacional de los partidos republicano y demócrata, agregó Punchbowl News.

Durante la visita, que sería el primer viaje al extranjero del presidente Zelenski desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, se espera que el mandatario ucraniano se dirija a una sesión conjunta del Congreso, agregó el reporte.

Más temprano el martes, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que habría una sesión del Congreso el miércoles 21 de diciembre por la noche que tendría un "enfoque muy especial en la democracia".

Los comentarios de Pelosi, remitidos en una carta, no detallaron de qué se trataría la sesión parlametaria. Su despacho no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los reportes de una visita de Zelenski.

Speaker of Congress Nancy Pelosi is asking all members of Congress to be physically present at the Capitol tomorrow night.



Zelenskyi will speak there tomorrow. pic.twitter.com/i4wPIeqtuI — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 20, 2022

Visita a Biden

Así mismo, se especula que el presidente Joe Biden y el presidente ucraniano Volódimir Zelenski también planean reunirse en la Casa Blanca durante su visita a Washington D. C. el miércoles.

La supuesta visita sorpresa coincidirá con la intención de la administración Biden de enviar a Ucrania un nuevo paquete de asistencia de defensa que incluirá sistemas de misiles Patriot, según dos fuentes familiarizadas con la planificación del encuentro.

La visita de Zelenski no ha sido terminada de preparar y se ha mantenido muy restringida y privada debido a preocupaciones de seguridad.

La Casa Blanca se negó a comentar sobre una posible visita o anuncio de Biden o nuevos anuncios de asistencia de seguridad respecto a Ucrania.