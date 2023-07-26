SHCP perfila presupuesto 2024 aumentar a pensión y gasto de obras

A casi mes y medio de que la Cámara de Diputados reciba el proyecto del presupuesto 2024 que ejercerá el gobierno Federal, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) perfila que no habrá aumento a los impuestos ni se crearán nuevos gravámenes ni se incrementaran los precios de los bienes y servicios que ofrece el Estado, como la gasolina, diésel, electricidad y el gas.

Prevén un aumento de 25 por ciento a programas sociales y recursos para concluir obras de gobierno.

En conferencia de prensa, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados informó que de acuerdo a las pláticas entre autoridades hacendarias y legisladores de las Comisiones de Presupuesto y de Hacienda se determinó que lo que se recaude a través de la Ley de Ingresos sea la base para financiar recursos a los estados, municipios, dependencias, organismos autónomos, los programas sociales y obras de gobierno.

“Va a haber un incremento del 25 por ciento a los programas sociales, destacando el incremento a las pensiones de los adultos mayores, aunque se enoje Fox… Va a haber un incremento por arriba de la inflación para las participaciones a estados y municipios y especialmente en el rubro que se refiere a seguridad y caminos y comunicaciones y transportes… las prioridades y el financiamiento para la conclusión de las obras en ejecución por parte del Gobierno de la República para que no quede ninguna obra inconclusa al término de la administración del presidente López Obrador”, adelanto.

El líder de Morena en San Lázaro aseguró que de acuerdo a planeación que tiene la Secretaria de Hacienda se mantendrá el fortalecimiento de la política fiscal y monetaria y no se recurrirá a deuda.

¿Cuándo recibirá la Cámara de Diputados el presupuesto 2024?

Antes del 8 de septiembre se deberá presentar en la Cámara de Diputados el Paquete Económico que integra el proyecto de Ley de Ingresos para el próximo año, el Presupuesto de Egresos de la Federación y los criterios específicos generales de política económica que se tienen estimados para 2024. Se estima que Ley de Ingresos sea aprobada dentro de los plazos legales,