“Se tapan con la misma cobija”: PRI exhibe la defensa de Adán Augusto a Andy López Beltrán

Las senadoras del PRI, Karla Toledo y Claudia Anaya, respondieron a las declaraciones del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, quien aseguró que existe una “campaña mediática brutal” contra Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que se reportara la revocación de su visa americana.

Las legisladoras rechazaron la postura del senador morenista y lo acusaron de intentar defender a su amigo ante los señalamientos de presunta corrupción y posibles vínculos con el crimen organizado. Además, cuestionaron que, mientras López Hernández denuncia una campaña contra el hijo del exmandatario, no se aclaren las acusaciones que también lo involucran políticamente.

“Se tapan con la misma cobija”: Karla Toledo

La senadora priista Karla Toledo sostuvo que Adán Augusto López y Andy López Beltrán se protegen mutuamente y consideró que ambos deben responder por los señalamientos que han surgido en su contra.

“Yo creo que pues se tapan con la misma cobija”, afirmó la legisladora al referirse a la relación entre ambos personajes de Morena.

Toledo también señaló que los dos son originarios de Tabasco y los vinculó con las acusaciones de corrupción y presuntos nexos con el crimen organizado que, dijo, han sido objeto de cuestionamientos públicos.

“Por supuesto que están ligados a todo lo que se ha estado escuchando, a toda la corrupción y todo, todos esos vínculos que se tienen también con el crimen organizado”, declaró.

La senadora priista sostuvo que el objetivo debe ser esclarecer los señalamientos y garantizar que las instituciones funcionen en beneficio de la población.

“Hoy lo que queremos es que las cosas se esclarezcan y que las cosas funcionen para los mexicanos”, agregó, antes de insistir en la necesidad de garantizar seguridad para todos.

“Inmoral e inhumano”. @ClaudiAnaya acusó a @PartidoMorenaMx y sus aliados de encarecer la salud al aprobar fuertes incrementos para importar insumos médicos. La senadora advirtió que el golpe terminará afectando el bolsillo y la atención médica de los mexicanos. https://t.co/XdwyEaYU0u — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2026

Claudia Anaya cuestiona a Adán Augusto por empresas factureras

Por su parte, la senadora Claudia Anaya puso el foco en otro de los señalamientos relacionados con el senador morenista: el otorgamiento de registros a empresas factureras desde la notaría con la que se le vincula, algunas presuntamente relacionadas con el llamado huachicol fiscal.

La legisladora pidió que se considere ese antecedente al evaluar la defensa que López Hernández ha hecho de Andy López Beltrán y criticó que el senador centre sus argumentos en la relación personal que mantiene con el hijo del expresidente.

“Porque hay que contar la historia completa”, expresó Anaya, quien cuestionó que la discusión se limite a recordar que el morenista conoce a López Beltrán desde que era niño.

Con ironía, la priista añadió: “Yo no digo que de chiquito se metió al negocio del huachicol fiscal. Eso ya lo hizo de grandote”.

Anaya consideró que las declaraciones de Adán Augusto López no contribuyen a esclarecer los cuestionamientos y acusó al legislador de intentar mejorar la imagen pública de quienes son señalados.

“Y bueno, pues hay un escándalo dando de lavarle la cara. No se lava la cara a él y le lava la cara a ellos porque son parte de lo mismo”, afirmó.

La polémica por Andy López Beltrán y su visa americana

Las declaraciones de las senadoras se produjeron después de que Adán Augusto López defendiera a Andy López Beltrán ante la controversia por la visa estadounidense y calificara como una campaña mediática los cuestionamientos dirigidos contra él.

La confrontación entre legisladores del PRI y Morena trasladó la discusión al terreno de los presuntos actos de corrupción, los posibles vínculos criminales y las responsabilidades políticas de los personajes mencionados.

Mientras el senador morenista cuestionó la cobertura mediática sobre el hijo del expresidente, las priistas exigieron que también se revisen los señalamientos relacionados con ambos políticos.