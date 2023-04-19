“Fue exitoso": Claudia Sheinbaum da resultado del Primer Simulacro Nacional 2023

Este miércoles 19 de abril de 2023 se llevó a cabo el Primer Simulacro Nacional 2023, por lo que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, llevó a cabo la conferencia de prensa para informar sobre el resultado de este ejercicio.

La alarma para el Primer Simulacro Nacional 2023 sonó en punto de las 11 horas, específicamente entre 50 y 55 segundos antes de la hora. Tan solo un minuto después, se activó el protocolo de actuación del Plan de Emergencia Sísmica mediante la detonación de mensajes SMS y comenzó la evaluación inicial de daños mediante el sobrevuelo de Cóndores y las Cámaras del C5.

En la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum se encontraron diversos funcionarios como Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno de la capital y Manuel García Ortegón, coordinador del C5.

En el #SimulacroNacional2023 de #sismo, los socorristas del #ERUM de la #CDMX usaron poleas y cuerdas para el #rescate de un supuesto lesionado que estaba atrapado en el tercer nivel de un edificio.



¿Participaste tras la #AlertaSísmica? pic.twitter.com/seK728dNlg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 19, 2023

Primer Simulacro Nacional 2023 se llevó a cabo de manera exitosa

Claudia Sheinbaum afirmó que el Primer Simulacro Nacional 2023 se llevó a cabo de manera exitosa y reconoció la labor de todos los cuerpos de seguridad y de emergencia que se llevó a cabo este miércoles 19 de abril. Asimismo, la jefa de Gobierno destacó que solo hubo dos personas atendidas por crisis nerviosa tras el sonido de la alarma sísmica.

En ese sentido, destacó que el objetivo de este simulacro era la preparación en caso de que ocurriera un sismo y que cada vez hay mayor información sobre cómo actuar ante siniestros de este tipo.

Sismo de la noche del 18 de abril de 2023: ¿Por qué no sonó la alarma sísmica en la CDMX?

Manuel García Ortegón dio a conocer las razones del porqué no se escuchó la alarma sísmica en algunas zonas de la CDMX durante el sismo de la noche del pasado 18 de abril de 2023. Él dijo que hubo de 121 altavoces, hubo 51 fallas eléctricas, también hubo fallas en la comunicación en los postes, falla de enlace y tres chocados.

Claudia Sheinbaum dio a conocer la razón de por qué el gobierno de la capital decidió utilizar el mismo sonido de alerta sísmica durante el Primer Simulacro Nacional 2023 en la capital y dijo que si se usa otro sonido, no se escucharían los altavoces en dado caso de que ocurra un sismo real, ya que se necesita una reprogramación del sistema.