Dictan 7 días de prisión preventiva contra Pedro Castillo por rebelión

Un juez dictó siete días de prisión preventiva contra el expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien enfrenta acusaciones de “rebelión y conspiración”, delitos que están estipulados en los artículos 346 y 349 del código penal del país.

La fiscalía indicó que solicitaba siete días de prisión preventiva porque existe riesgo de fuga por parte de Pedro Castillo, por lo que juez aceptó otorgarle la medida cautelar.

El fiscal Marco Huamán, dijo que la policía detuvo a Pedro Castillo cuando se dirigía a la embajada de México en Lima "con el fin de refugiarse y fugar del país".

Pedro Castillo se enfrentó a una audiencia judicial este jueves tras su destitución, donde se le acusó de “rebelión y conspiración” contra el Congreso delitos que se castigan con entre 10 y 20 años de cárcel en Perú. Además, a parte, enfrenta acusaciones de corrupción.

Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de juez Juan Carlos Checkley, dispone siete días de #DetenciónPreliminar contra el expresidente #PedroCastillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente conspiración). pic.twitter.com/qFwPpZEUUs — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) December 8, 2022

La audiencia preliminar del jueves evaluó la legalidad de su arresto, así como también abordó una investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre los cargos de que orquestó una supuesta rebelión.

Víctor Pérez, el abogado del expresidente de Perú, rechazó en la audiencia el cargo de rebelión, argumentando que tal acto implica el uso de armas y violencia, lo que dijo nunca ocurrió.

Pedro Castillo asistió a la audiencia por videollamada y se le preguntó si quería dirigirse a la corte, pero se negó.

La caída de Pedro Castillo

Mientras Pedro Castillo se encuentra detenido, su reemplazo en la presidencia celebra reuniones en el palacio presidencial, tras un día de drama que conmocionó a los peruanos y sorprendió al mundo.

La caída de Pedro Castillo se produjo después de que los legisladores votaron para destituir al presidente de Perú, después de que él intentó disolver al Congreso y gobernar por decreto.

El mismo miércoles, Pedro Castillo fue detenido por cargos penales de “rebelión y conspiración”.

Actualmente Pedro Castillo está recluido en una prisión policial en la capital Lima, donde también está detenido otro expresidente peruano, Alberto Fujimori.

