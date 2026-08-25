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¿De dónde salieron? Aseguran cinco borregos muflones y dos llamas durante operativo en Zacatecas

Profepa aseguró cinco borregos muflones y dos llamas durante un operativo en Jiménez del Teul, Zacatecas, donde fueron encontrados en un corral.

Profepa asegura cinco borregos muflones y dos llamas durante operativo en Zacatecas
Profepa asegura cinco borregos muflones y dos llamas durante operativo en Zacatecas|Profepa

Escrito por: Alejandra Gómez

Un corral en Zacatecas tenía una escena poco común: cinco borregos muflones y dos llamas que terminaron bajo custodia de las autoridades. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró a los siete ejemplares durante un operativo de seguridad en Jiménez de Teul, Zacatecas.

Aseguran a borregos y llamas en Zacatecas

El operativo fue coordinado por la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Estatal con la participación de más de 150 elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa Nacional, Policía Estatal, Servicios Periciales y el Ministerio Público.

En Jiménez de Teul, Zacatecas, se encontraban dos llamas (llama glama), un adulto y un juvenil, que aparentaban tener buen estado físico. Además de cinco borregos muflones.

La Profepa explicó que estos animales son considerados especies exóticas, es decir, ajenas a la biodiversidad nativa. Su liberación y reproducción descontrolada podría generar un impacto ecológico en el hábitat natural, por lo que fueron asegurados para salvaguardar su vida.

Con apoyo del personal del Ayuntamiento de Fresnillo y especialistas de una unidad de manejo, los animales fueron colocados en jaulas y llevados a Fresnillo.

Borregos muflones y llamas no son originarias de México

Aunque fueron encontrados en un corral de Zacatecas, ni los muflones ni las llamas son animales originarios de México. Su historia comienza a miles de kilómetros de distancia en regiones diferentes del mundo.

En el caso de los borregos muflones, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) los identifica dentro del grupo de borregos salvajes euroasiáticos.

Un documento de la Semarnat señala que esta especie se encuentra entre los borreos de origen euroasiático y relaciona a estos animales con regiones que van desde el Cáucaso y Asia Menor hasta zonas de Asia Central.

Por su parte, las llamas tienen origen sudamericano. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conbio), su distribución original se encuentra en Perú y Argentina, particularmente en el sur de Perú y noroeste de Argentina.

Los cinco muflones y las dos llamas fueron trasladados a Fresnillo, donde recibirán atención y serán sometidos a análisis más detallados.

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