¿De dónde salieron? Aseguran cinco borregos muflones y dos llamas durante operativo en Zacatecas

Un corral en Zacatecas tenía una escena poco común: cinco borregos muflones y dos llamas que terminaron bajo custodia de las autoridades. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró a los siete ejemplares durante un operativo de seguridad en Jiménez de Teul, Zacatecas.

Aseguran a borregos y llamas en Zacatecas

El operativo fue coordinado por la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Estatal con la participación de más de 150 elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa Nacional, Policía Estatal, Servicios Periciales y el Ministerio Público.

En Jiménez de Teul, Zacatecas, se encontraban dos llamas (llama glama), un adulto y un juvenil, que aparentaban tener buen estado físico. Además de cinco borregos muflones.

La Profepa explicó que estos animales son considerados especies exóticas, es decir, ajenas a la biodiversidad nativa. Su liberación y reproducción descontrolada podría generar un impacto ecológico en el hábitat natural, por lo que fueron asegurados para salvaguardar su vida.

En el municipio de Jiménez del Teul, participamos en un operativo coordinado por la @FGRMexico y la @FiscaliaZac que derivó en el aseguramiento de siete ejemplares de especies exóticas. Estos animales ya fueron trasladados a una Unidad de Manejo, donde se les brindará una… pic.twitter.com/GdeI79D7DG — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) August 25, 2026

Con apoyo del personal del Ayuntamiento de Fresnillo y especialistas de una unidad de manejo, los animales fueron colocados en jaulas y llevados a Fresnillo.

Borregos muflones y llamas no son originarias de México

Aunque fueron encontrados en un corral de Zacatecas, ni los muflones ni las llamas son animales originarios de México. Su historia comienza a miles de kilómetros de distancia en regiones diferentes del mundo.

En el caso de los borregos muflones, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) los identifica dentro del grupo de borregos salvajes euroasiáticos.

Un documento de la Semarnat señala que esta especie se encuentra entre los borreos de origen euroasiático y relaciona a estos animales con regiones que van desde el Cáucaso y Asia Menor hasta zonas de Asia Central.

Por su parte, las llamas tienen origen sudamericano. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conbio), su distribución original se encuentra en Perú y Argentina, particularmente en el sur de Perú y noroeste de Argentina.

Los cinco muflones y las dos llamas fueron trasladados a Fresnillo, donde recibirán atención y serán sometidos a análisis más detallados.