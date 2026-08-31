VIDEO| “Maneja Seguro” en Monterrey: Italika capacita a más de 400 persona para conducir una motocicleta

El fin de semana arrancó el programa “Maneja Seguro”, una iniciativa para aprender a conducir una motocicleta de manera segura; en esta edición participaron alrededor de 450 personas. El municipio de Monterrey y Motos Italika de Grupo Salinas realizaron estas capacitaciones por segundo año consecutivo en la ciudad.

Los asistentes se reunieron en el estacionamiento de Parque España, convirtiéndolo en un circuito en el que las personas pudieron practicar algunas maniobras básicas, además de conocer el funcionamiento de los vehículos.

Al evento acudió el alcalde Adrián de la Garza, reiterando que este tipo de actividades buscan mejor la calidad de vida de las y los ciudadanos.

“Cada uno de ustedes tiene historia (...) Ustedes lo saben, pero estoy seguro que les va a cambiar su historia de vida (...) Por trabajo, por haber cumplido un objetivo, por querer subirse a la moto”, explicó Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, Nuevo León.

Perder el miedo y ganar confianza: El objetivo de Grupo Salinas con “Maneja Seguro”

Por su parte, el gerente de cultura vial de Grupo Salinas, José Antonio Rosas, destacó la importancia de ese programa, asegurando que el evento tiene como objetivo darle seguridad y confianza a los dueños de una motocicleta.

“Se centra en los aspectos más fundamentales para aprender a manejar motocicletas, sobre todo perder el miedo, ganar confianza y entender los aspectos más relevantes del motociclismo (...) Entender que esto es una gran responsabilidad que es lo vamos buscando llevar a la gente desde el nivel más básico hasta el nivel más sofisticado que es para poder manejar en la calle”, comentó