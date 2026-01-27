¡Frío criminal! Heladas de miedo y vientos fuertes en México; así el clima este martes

El invierno no da tregua en el territorio mexicano. Aunque el frente frío número 30 comienza a alejarse hacia el Mar Caribe, la masa de aire ártico que lo acompaña se quedará estacionada sobre el país. Esto significa que el frío extremo, los densos bancos de niebla y los vientos violentos seguirán siendo la constante para el clima de este martes en México , afectando principalmente al norte, centro y sureste.

Se prevé para esta noche en el #ValleDeMéxico ambiente templado a fresco en la región, así como #Frío en zonas altas. La mañana del martes será con ambiente frío a fresco y bancos de #Niebla, así como muy frío con #Heladas en zonas serranas del #EdoMéx. https://t.co/ornurShKJe pic.twitter.com/1q2rS9oIUY — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 27, 2026

Clima en México este martes 27 de enero: Entre el hielo y el viento

Para este martes, el panorama meteorológico se divide en dos: mientras el norte y centro sufren por temperaturas congelantes, el sureste y la Península de Yucatán enfrentan un fuerte oleaje y lluvias.

El famoso evento de "Norte" (fenómeno que destaca por sus fuertes vientos) seguirá golpeando con fuerza, especialmente en el Istmo de Tehuantepec, donde las rachas podrían alcanzar los 110 km/h, lo que representa un riesgo para la navegación y las actividades al aire libre.

Estados más afectados por el frío intenso

El termómetro tocará fondo en las zonas montañosas. Los estados más castigados por el ambiente gélido son Chihuahua, Durango y Coahuila, donde se esperan heladas extremas.

No se quedan atrás Baja California, Sonora y Nuevo León, que también tendrán despertares muy fríos. En estas regiones, la presencia de escarcha en las carreteras y bancos de niebla espesos podrían complicar la circulación vehicular durante las primeras horas del día.

Reproduce nuestro #VideoPronóstico y entérate sobre cómo estarán las condiciones #Meteorológicas esta noche y mañana martes, en nuestro país pic.twitter.com/u71bm8Ha33 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 27, 2026

Temperaturas máximas y mínimas este martes 27 de enero en México

El contraste térmico en México será impresionante este martes:



Mínimas extremas: De -15 a -10 °C en sierras de Chihuahua, Durango y Coahuila. De -10 a -5 °C en Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

Mínimas en el centro: Entre -5 y 0 °C en zonas altas del Estado de México, Puebla, Veracruz y Tlaxcala.

Máximas calurosas: Mientras medio país se congela, en Colima, Michoacán y Guerrero el termómetro subirá hasta los 40 °C.

¿En qué estados de México se esperan lluvias?

El paraguas será necesario en el sureste debido a la humedad que arrastra el sistema frontal. Se pronostican lluvias muy fuertes en Veracruz (especialmente en Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas. También se esperan lluvias fuertes y chubascos en Tabasco y Campeche.

Para el resto de la República, el cielo permanecerá mayormente despejado, con apenas algunas lluvias aisladas en el Estado de México y la zona costera de Guerrero.

Consulta en https://t.co/R8Yan9vLdN las condiciones del tiempo que habrá esta noche y mañana martes, en #México, así como los fenómenos #Meteorológicos que las determinan pic.twitter.com/YiEw4LvBvO — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 27, 2026

Clima para la CDMX y el Estado de México

En el centro del país, el amanecer será "de abrigo doble".

