¡Frío criminal! Heladas de miedo y vientos fuertes en México; así el clima este martes

El clima en México para este 27 de enero traerá heladas y vientos fuertes, además de temperaturas de hasta -15°C en ciertas zonas de la república.

Clima martes 27 de enero
El frente frío número 30 comienza a alejarse hacia el Mar Caribe.|FIA
Notas
Salud y Educación

Escrito por:  Jimena Romero

El invierno no da tregua en el territorio mexicano. Aunque el frente frío número 30 comienza a alejarse hacia el Mar Caribe, la masa de aire ártico que lo acompaña se quedará estacionada sobre el país. Esto significa que el frío extremo, los densos bancos de niebla y los vientos violentos seguirán siendo la constante para el clima de este martes en México , afectando principalmente al norte, centro y sureste.

Clima en México este martes 27 de enero: Entre el hielo y el viento

Para este martes, el panorama meteorológico se divide en dos: mientras el norte y centro sufren por temperaturas congelantes, el sureste y la Península de Yucatán enfrentan un fuerte oleaje y lluvias.

El famoso evento de "Norte" (fenómeno que destaca por sus fuertes vientos) seguirá golpeando con fuerza, especialmente en el Istmo de Tehuantepec, donde las rachas podrían alcanzar los 110 km/h, lo que representa un riesgo para la navegación y las actividades al aire libre.

Estados más afectados por el frío intenso

El termómetro tocará fondo en las zonas montañosas. Los estados más castigados por el ambiente gélido son Chihuahua, Durango y Coahuila, donde se esperan heladas extremas.

No se quedan atrás Baja California, Sonora y Nuevo León, que también tendrán despertares muy fríos. En estas regiones, la presencia de escarcha en las carreteras y bancos de niebla espesos podrían complicar la circulación vehicular durante las primeras horas del día.

Temperaturas máximas y mínimas este martes 27 de enero en México

El contraste térmico en México será impresionante este martes:

  • Mínimas extremas: De -15 a -10 °C en sierras de Chihuahua, Durango y Coahuila. De -10 a -5 °C en Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.
  • Mínimas en el centro: Entre -5 y 0 °C en zonas altas del Estado de México, Puebla, Veracruz y Tlaxcala.
  • Máximas calurosas: Mientras medio país se congela, en Colima, Michoacán y Guerrero el termómetro subirá hasta los 40 °C.

¿En qué estados de México se esperan lluvias?

El paraguas será necesario en el sureste debido a la humedad que arrastra el sistema frontal. Se pronostican lluvias muy fuertes en Veracruz (especialmente en Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas. También se esperan lluvias fuertes y chubascos en Tabasco y Campeche.

Para el resto de la República, el cielo permanecerá mayormente despejado, con apenas algunas lluvias aisladas en el Estado de México y la zona costera de Guerrero.

Clima para la CDMX y el Estado de México

En el centro del país, el amanecer será "de abrigo doble".

  • CDMX: La capital tendrá una mañana fría con mínimas de 5 a 7 °C, aunque no se esperan lluvias. Por la tarde, el ambiente será templado con una máxima de hasta 24 °C.
  • Edomex: La situación es más severa en el estado vecino, especialmente en Toluca, donde el termómetro caerá hasta los -1 °C, provocando heladas en las zonas serranas. Además, se prevén algunas lluvias aisladas durante la tarde en territorio mexiquense.
