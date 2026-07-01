Clima en México: Pronóstico de fuertes lluvias afectará a varios estados este 1 de julio

Las lluvias volverán a ganar terreno este martes 1 de julio en buena parte de México. El pronóstico del clima indica que varios estados enfrentarán tormentas intensas acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento, condiciones que podrían provocar encharcamientos, inundaciones urbanas y afectaciones en caminos y vialidades.

De acuerdo con el panorama meteorológico, las precipitaciones más intensas se concentrarán en entidades del occidente, centro, sur y sureste de México, mientras que el calor continuará presente en el noroeste y zonas costeras; demás, una nueva onda tropical comenzará a acercarse al territorio nacional, por lo que el temporal de lluvias seguirá durante los próximos días.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes?

Las entidades con mayor probabilidad de recibir lluvias muy fuertes son:



Chihuahua

Durango

Sinaloa

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

En estos estados no solo se esperan tormentas de mayor intensidad; también existe riesgo de descargas eléctricas, caída de granizo y aumento en los niveles de ríos y arroyos, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil.

CDMX y Estado de México también esperan tormentas

Para el Valle de México, el pronóstico contempla un ambiente fresco durante la mañana y lluvias fuertes por la tarde y noche.

En la Ciudad de México podrían registrarse precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas y granizo, mientras que en municipios del Estado de México también existe posibilidad de encharcamientos y reducción de la visibilidad en vialidades; la temperatura máxima en la capital rondará entre los 22 y 24 grados.

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El calor no dará tregua en estas entidades

Aunque las lluvias dominarán gran parte del país, varias entidades continuarán con temperaturas elevadas.

Se prevén valores de entre 40 y 45 grados en:



Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Mientras que estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo seguirán con temperaturas de entre 35 y 40 grados durante la tarde.

El pronóstico del clima también contempla rachas fuertes de viento en distintos estados del norte y sureste del país, además de oleaje elevado en las costas del Pacífico y Quintana Roo.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan evitar cruzar corrientes de agua, conducir con precaución durante las tormentas y mantenerse informados mediante los avisos oficiales, ya que las lluvias más intensas podrían presentarse de forma repentina y modificar las condiciones de tránsito en varias regiones del país.