Clima en México se complica: del Golfo al Pacífico, dos sistemas activan lluvias torrenciales

El clima en México se complica para este fin de semana debido a la interacción de una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en el Golfo de México, canales de baja presión y la aproximación de la onda tropical numero 7, que dejaran lluvias intensas y granizadas en gran parte del país. Así el pronóstico para el domingo 14 de junio.

¿En qué estados va a llover?

Las lluvias en México se deben a la interacción de una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en el Golfo de México, los canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y la aproximación de la onda tropical 7 favorece la formación de tormentas intensas en gran parte del país.



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Nuevo León (sur), Tamaulipas (este y suroeste), San Luis Potosí (centro y este) y Veracruz (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Sonora (este y sureste), Sinaloa (este y noreste), Nayarit (noreste), Jalisco (norte y noreste), Chihuahua (norte, oeste y suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato (noroeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Coahuila (sureste), Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México (norte y este), Ciudad de México, Morelos (norte), Puebla (norte y este) y Chiapas (sureste).

Intervalos de chubascos: Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California y Baja California Sur.

Temperaturas afectaran a más de la mitad del país

Pese a las lluvias en gran parte del país, el calor seguirá en el norte y noreste de México debido a que la onda tropical continúa afectando a varias entidades, dejando un ambiente caluroso en zonas como Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.



Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (centro y este).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Chihuahua (oeste y noreste) y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos (sur), Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste) y Quintana Roo.

Clima en la CDMX domingo 14 de junio 2026

La Ciudad de México tendrá un inicio de día con ambiente fresco, nubosidad parcial y presencia de bancos de niebla en algunas áreas.

Conforme avance la jornada, el cielo permanecerá nublado y el ambiente se tornará de templado a cálido, con pronóstico de lluvias fuertes que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.