Alerta por temporal de lluvias: Depresión Tropical Dos-E amenaza el clima en México en varios estados

La Depresión Tropical Dos-E mantiene bajo alerta el pronóstico del clima en gran parte de México, pues provocará un nuevo episodio de lluvias intensas durante este lunes 8 de junio . El fenómeno se encuentra frente a las costas del Pacífico mexicano y, en combinación con otros sistemas atmosféricos, alimentará un temporal que afectará desde el occidente hasta el sureste del país, con riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos en varias entidades.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones más delicadas se concentrarán en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco, Veracruz, Puebla, Tamaulipas y San Luis Potosí. Además de las precipitaciones, algunas regiones enfrentarán rachas de viento peligrosas, oleaje elevado y tormentas acompañadas de actividad eléctrica.

¿Qué estados enfrentarán las lluvias más intensas?

Los mayores acumulados se esperan en las costas y zonas montañosas del Pacífico sur. Guerrero y Oaxaca encabezan la lista de entidades con peligro alto debido a lluvias torrenciales que podrían superar los 150 milímetros.

También se prevén lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas; mientras que Querétaro, Hidalgo y el Estado de México registrarán precipitaciones muy fuertes.

Las autoridades recomiendan especial atención en comunidades cercanas a ríos, arroyos y laderas inestables, donde existe riesgo de deslaves, desbordamientos y encharcamientos severos.

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Durante esta noche y la madrugada del lunes, se mantendrá el #TemporalDeLluvias en gran parte de la República Mexicana. Consulta el #Pronóstico general vespertino ⬇️https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/04V4dswcYA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 8, 2026

CDMX y Edomex: ¿cómo afectará el temporal?

La Ciudad de México y el Estado de México volverán a registrar condiciones de lluvia durante gran parte del día, en la capital del país se esperan precipitaciones fuertes principalmente en las zonas sur y poniente, acompañadas por descargas eléctricas y rachas de viento.

Para el Estado de México, el pronóstico del clima señala lluvias muy fuertes en municipios del suroeste, además de bancos de niebla y reducción de visibilidad en carreteras. En Toluca y zonas altas, el ambiente será fresco durante la mañana, mientras que por la tarde aumentará la probabilidad de tormentas.

Las zonas con mayor peligro este lunes por pronóstico del clima

Las regiones que concentran el mayor nivel de riesgo son:



Costa y sur de Guerrero.

Occidente de Oaxaca.

Costa y zonas montañosas de Michoacán.

Colima.

Sur y oriente de Jalisco.

Centro y sur de Veracruz.

Norte, este y sureste de Puebla.

¿Qué pasará con la Depresión Tropical Dos-E?

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de la Depresión Tropical Dos-E, sistema que incluso podría fortalecerse en las próximas horas. Mientras tanto, el temporal de lluvias continuará afectando amplias regiones del país, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales y evitar cruzar corrientes de agua o zonas inundadas durante los periodos de lluvia más intensa.