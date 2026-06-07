¿Se adelanta el Ciclón “Boris”? Se forma depresión tropical Dos-E en Guerrero; podría convertirse en tormenta en las próximas horas

¡Alerta en el Pacífico! La Depresión Tropical Dos-E se forma en las costas de Guerrero, lo que podría acelerar su evolución a tormenta tropical "Boris", el segundo fenómeno meteorológico en la temporada de huracanes 2026; te compartimos la trayectoria EN VIVO.

Se pide a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias.

¿A qué hora se convertirá en la Tormenta Tropical "Boris"?

El Servicio Meteorológico Nacional estimó que el fenómeno podría acelerarse a tormenta tropical "Boris" alrededor de las 18:00 horas de este domingo 7 de junio 2026.