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¿Se adelanta el Ciclón “Boris”? Se forma depresión tropical Dos-E en Guerrero; podría convertirse en tormenta en las próximas horas

La tormenta tropical “Boris” podría provocar fuertes lluvias en distintas regiones de México, incluyendo Guerrero; se pide a los ciudadanos tomar precauciones.

Trayectoria EN VIVO Ciclón “Boris” en México: Depresión Tropical Dos-E se forma en Guerrero y podría convertirse en tormenta
Depresión Tropical Dos-E podría convertirse en tormenta|PEXELS

Escrito por: Fernanda Benítez, Iveth Ortiz

¡Alerta en el Pacífico! La Depresión Tropical Dos-E se forma en las costas de Guerrero, lo que podría acelerar su evolución a tormenta tropical "Boris", el segundo fenómeno meteorológico en la temporada de huracanes 2026; te compartimos la trayectoria EN VIVO.

Se pide a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias.

¿A qué hora se convertirá en la Tormenta Tropical "Boris"?

El Servicio Meteorológico Nacional estimó que el fenómeno podría acelerarse a tormenta tropical "Boris" alrededor de las 18:00 horas de este domingo 7 de junio 2026.

¿Se adelanta el ciclón "Boris"? Se forma depresión tropical Dos-E en Guerrero; trayectoria EN VIVO

Tormenta tropical "Boris" podría provocar lluvias en Guerrero

El impacto de la tormenta tropical "Boris" en México no será un evento de viento, pero sí de agua, por ello se esperan fuertes lluvias en Guerrero por al menos dos días.

Las lluvias en el estado serán similares a las tormentas que se presentan en el mes de junio.

¿En qué región podría impactar la tormenta tropical "Boris"?

La tormenta tropical "Boris" podría impactar en México alrededor de la madrugada de este lunes 8 de mayo 2026; sin embargo, se desconoce la región.

Se forma depresión tropical Dos-E en Guerrero

El Servicio Meteorológico Nacional reveló la formación de la depresión tropical Dos-E, el centro se localiza a 255 kilómetros de Acapulco, Guerrero, y a 165 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado.

La tormenta tropical "Boris" podría formarse alrededor de las 18:00 horas de este domingo.

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