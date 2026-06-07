¿Se adelanta el Ciclón “Boris”? Se forma depresión tropical Dos-E en Guerrero; podría convertirse en tormenta en las próximas horas
La tormenta tropical “Boris” podría provocar fuertes lluvias en distintas regiones de México, incluyendo Guerrero; se pide a los ciudadanos tomar precauciones.
¡Alerta en el Pacífico! La Depresión Tropical Dos-E se forma en las costas de Guerrero, lo que podría acelerar su evolución a tormenta tropical "Boris", el segundo fenómeno meteorológico en la temporada de huracanes 2026; te compartimos la trayectoria EN VIVO.
Se pide a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias.
¿A qué hora se convertirá en la Tormenta Tropical "Boris"?
El Servicio Meteorológico Nacional estimó que el fenómeno podría acelerarse a tormenta tropical "Boris" alrededor de las 18:00 horas de este domingo 7 de junio 2026.
¿Se adelanta el ciclón "Boris"? Se forma depresión tropical Dos-E en Guerrero; trayectoria EN VIVO
Tormenta tropical "Boris" podría provocar lluvias en Guerrero
El impacto de la tormenta tropical "Boris" en México no será un evento de viento, pero sí de agua, por ello se esperan fuertes lluvias en Guerrero por al menos dos días.
Las lluvias en el estado serán similares a las tormentas que se presentan en el mes de junio.
#Comunicado @GobiernoMX llama a extremar medidas de prevención ante los efectos de la #DepresiónTropical Dos-E en costas del #Pacífico. Toda la información en https://t.co/EUvDfu9IBL pic.twitter.com/tzReFOHDsT— CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 7, 2026
¿En qué región podría impactar la tormenta tropical "Boris"?
La tormenta tropical "Boris" podría impactar en México alrededor de la madrugada de este lunes 8 de mayo 2026; sin embargo, se desconoce la región.
Seguirán en las siguientes horas las condiciones para #Lluvias de fuertes a muy fuertes, #Viento con rachas de 40 a 60 km/h y #Oleaje elevado en #Guerrero. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/eqgySjHELa— CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 7, 2026
Se forma depresión tropical Dos-E en Guerrero
El Servicio Meteorológico Nacional reveló la formación de la depresión tropical Dos-E, el centro se localiza a 255 kilómetros de Acapulco, Guerrero, y a 165 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado.
La tormenta tropical "Boris" podría formarse alrededor de las 18:00 horas de este domingo.
Actualización de la #DepresiónTropical Dos-E. Se localiza este medio día a 135 km al sur de Acapulco, y a 145 km al oeste-suroeste de Punta Maldonado, ambas localidades de #Guerrero. Los detalles, en el gráfico pic.twitter.com/qs5s0jPrLP— CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 7, 2026