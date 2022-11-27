Protestan en China por las restricciones ante el COVID-19

Una multitud de manifestantes en Shanghái gritaba y sostenía hojas de papel en blanco a primera hora de la tarde del domingo, mientras estallaban las protestas en China contra las fuertes restricciones por el COVID-19 tras el incendio de Urumqi, un incedente mortal que desató la ira generalizada.

La ola de desobediencia civil, que ha incluido protestas en ciudades como Pekín y Urumqi, donde se produjo el incendio, no tiene precedentes en la China continental desde que Xi Jinping asumió el poder hace una década.

En Shanghái, la ciudad más poblada de China, los residentes se habían reunido el sábado por la noche en la calle Wulumuqi (que lleva el nombre de Urumqi) para una vigilia con velas que se convirtió en una protesta durante las primeras horas del domingo.

Ante la mirada de un nutrido grupo de policías, la multitud levantó hojas de papel en blanco como símbolo de protesta contra la censura en China. Más tarde, gritaron "¡levanten el cierre de Urumqi, levanten el cierre de Xinjiang, levanten el cierre de toda China!", según un vídeo difundido en las redes sociales.

Un numeroso grupo coreó "Abajo el Partido Comunista Chino, abajo Xi Jinping", según testigos y vídeos, en una inusual protesta pública contra los dirigentes de China.

Más tarde, el domingo, la policía mantuvo una fuerte presencia en la calle Wulumuqi y acordonó las calles aledañas, realizando una detención que desencadenó protestas de los espectadores, según vídeos no verificados vistos por Reuters.

Por la tarde, cientos de personas se habían reunido de nuevo cerca de uno de los cordones, algunos con hojas de papel en blanco.

"Estoy aquí por el incendio en Urumqi. Estoy aquí por la libertad. Se acerca el invierno. Necesitamos nuestra libertad", dijo un manifestante a Reuters.

🇨🇳 La protesta más 'radical' ha sido en la calle Urumqi, de Shanghái, donde un grupo de personas se congregó y gritó a la policía: "Abajo con el Partido Comunista, abajo con Xi Jinping". La policía ha detenido a unas pocas personas antes de que se dispersará la manifestación. pic.twitter.com/Endi3QJ5SD — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) November 26, 2022

Protestas contra confinamientos

En la prestigiosa Universidad Tsinghua de Pekín, decenas de personas celebraron una protesta pacífica contra las restricciones del COVID durante la cual cantaron el himno nacional, según imágenes y vídeos publicados en las redes sociales.

Un estudiante que presenció la protesta de Tsinghua describió a Reuters que se sentía sorprendido por la protesta en una de las universidades más elitistas de China, y el alma mater de Xi.

"La gente allí era muy apasionada, el espectáculo era impresionante", dijo el estudiante, quien solicitó no ser nombrado dada la sensibilidad del asunto.

El incendio del jueves, en el que murieron 10 personas en un edificio de gran altura en Urumqi, capital de la región de Xinjiang, hizo que una multitud saliera a la calle el viernes por la noche, coreando "¡Fin del confinamiento!" y levantando los puños, según vídeos no verificados en las redes sociales.

Muchos internautas creen que los residentes no pudieron escapar a tiempo del incendio porque el edificio estaba parcialmente cerrado, lo que las autoridades municipales negaron. En Urumqi, una ciudad de 4 millones de habitantes, algunos han estado encerrados hasta 100 días.