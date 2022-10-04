¡Vuelve la electricidad! Tras protestas, regresa la luz a La Habana, Cuba

¡La luz ha vuelto! Este lunes 3 de octubre, Cuba restableció la electricidad en la mayor parte de La Habana, aliviando la tensión en la capital tras las protestas que estallaron la semana pasada.

La semana pasada estallaron protestas, aunque la ira seguía latente en las calles mientras los residentes se esforzaban por reponer los alimentos y las provisiones desperdiciadas por la falta de luz.

El huracán Ian dejó sin electricidad a toda Cuba, una isla de 11 millones de habitantes el pasado martes, 27 de septiembre. En Cuba, las autoridades se apresuraron a encender la luz de La Habana, pero el ritmo no fue lo suficientemente rápido para algunos, que salieron a las calles en las mayores protestas desde las amplias manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021.

Esas protestas parecieron remitir el domingo por la noche, pero las largas colas para conseguir alimentos, combustible y medicinas, típicas en Cuba incluso antes del paso del huracán, se habían formado de nuevo en La Habana el lunes por la mañana.

#NiPatriaNiVida ¡Pero también #NiLuzNiInternet! Cuba lleva días sin luz, pero décadas sin libertad y vida digna. Cientos de cubanos han salido a las calles a protestar contra la dictadura. pic.twitter.com/sUtVWtF69K — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 2, 2022

María Carla Catala, residente de La Habana, Cuba:

Esto ha sido terrible. No hay luz, no hay comida, hemos perdido todo lo que teníamos en el congelador.

El huracán Ian golpeó a Cuba mientras ésta sufre una de sus peores crisis económicas. La escasez generalizada, la falta de medicinas y de electricidad a diario en todo el país ya habían dejado los armarios vacíos y a muchos en vilo, contribuyendo a las protestas de la semana pasada.

Las protestas del viernes y el sábado por la noche se encontraron con una fuerte presencia policial. Los uniformados detuvieron al menos a tres personas durante las concentraciones.

Las comunicaciones por Internet también cayeron en toda Cuba el viernes 30 de septiembre y el sábado por la noche, coincidiendo con el inicio de las protestas.

