¡Puebla bajo tensión! Incendian vehículos durante bloqueos de familiares de internos; Rosario Robles reporta agresión contra su hija

Rosario Robles denunció que su hija, Mariana Moguel, fue bajada con violencia de su automóvil durante los bloqueos registrados en la autopista México-Puebla, donde manifestantes también habrían incendiado vehículos para exigir atención a presuntas extorsiones dentro del penal de San Miguel.

El incidente fue señalado por la exfuncionaria en medio de una jornada de movilizaciones que provocó cierres en distintos puntos de Puebla y su zona metropolitana; las protestas fueron atribuidas a familiares de personas privadas de la libertad, quienes buscan que se atiendan sus denuncias y se traslade a sus allegados a otros centros penitenciarios.

¿Qué pasó con la hija de Rosario Robles durante el bloqueo?

A través de una publicación compartida en sus redes sociales, Robles informó que Mariana Moguel fue obligada a descender de su vehículo cuando circulaba por la autopista a Puebla; según su denuncia, la situación ocurrió durante las manifestaciones en las que también se reportó la quema de automóviles.

Familiares de internos bloquean vialidades por presuntas extorsiones

Las movilizaciones se extendieron a diferentes puntos de Puebla. Entre las zonas afectadas se reportaron cierres en el Periférico, a la altura del C5; la caseta de Atlixco; Paseo Bravo y el puente de Xoxtla. Además, la autopista México-Puebla permaneció cerrada en ambos sentidos.

Los manifestantes pidieron que se investiguen presuntos cobros ilegales dentro del Centro de Reinserción Social de San Miguel y que sus familiares sean trasladados a otros penales.

Presidenta deje de estar defendiendo a su partido y dedíquese a gobernar. Acaban de bajar con violencia a mi hija Mariana de su auto en la autopista a Puebla por personas que incendiaron vehículos y exigían temas relacionados con un penal. Se le cae el país a pedazos pic.twitter.com/bcLtm68D8A — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) November 10, 2026

Gobierno de Puebla busca diálogo con los manifestantes

Ante las afectaciones a la movilidad, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que personal de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios buscó establecer comunicación con los inc

onformes, aunque hasta ese momento no se habían alcanzado acuerdos.

La dependencia señaló que existe disposición para escuchar sus demandas y pidió privilegiar el diálogo institucional, debido a que los cierres perjudican los traslados y las actividades cotidianas de miles de personas.