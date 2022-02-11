Emerge pueblo fantasma en la frontera entre España y Portugal

Un pueblo fantasma, ubicado en Galicia, España ha emergido debido a la sequía que casi vacía una presa ubicada en la frontera entre España y Portugal.

Por los caminos fangosos y otros agrietados por la sequía caminan decenas de turistas, a su paso encuentran tejados de casas semiderrubados o escombros de madera o tabique, que alguna vez fueron parte de una puerta o de alguna viga del pueblo, ahora fantasma, de Aceredo.

"Todo el turismo es bienvenido siempre que se comporten y actúen de una manera responsable y sentido común", dijo María del Carmen Yáñez, alcaldesa del Concello de Lobios.

pueblo fantasma|MIGUEL VIDAL/REUTERS

Memorias bajo el agua

Se trata del pueblo de Aceredo, que en 1992, la vida de dicho lugar quedó totalmente paralizada, porque fue inundado para crear El Embalse de Alto Lindoso.

"Lo que tienen que entender es que están haciendo una visita a una zona que durante gran parte del año está cubierta, que lleva desde el año 1992 bajo el agua y que las construcciones lógicamente están deterioradas", agregó la alcaldesa.

Durante el paseo por este pueblo fantasma, los turistas se pueden encontrar con unas cajas con botellas de cervezas que permancen fuera de lo que era una cafetería o con una tubería oxidada de donde aún sale agua.

Don José Álvarez recuerda cuando trabajaba en Aceredo, hace más de 30 años cuando todavía, "yo antigüamente venía a trabajar aquí, a pie, con un choricito si lo había, a trabajar ahí, de peón o albañil", contó.

Este pueblo fantasma de Aceredo remueve memorias, "el sentimiento es de nostalgia de la morriña, de ver que las casas o del algún familiar, o suyas o de algún conocido, vuelven a emerger, la gente más joven o la que no es de aquí, le despierta curiosidad, contó Yáñez.

Habitantes de otros pueblos no perdieron la oportunidad de recorrer este pueblo fantasma, "impresionante verlo así y pocas veces vamos a poder disfrutar de este paisaje", y no desaprovecharon para tomarse la foto del recuerdo, "que por lo menos nos quede la foto de lo que un día fue esto", finalizó Yesica.

pueblo fantasma|MIGUEL VIDAL/REUTERS

Sequía y mala gestión han dejado sin agua a las presas

Actualmente, la presa Alto-Lindoso está al 15% de su capacidad, María del Carmen Yáñez, alcaldesa del Concello de Lobios mencionó que ha sido a la falta de lluvias en los últimos meses, especialmente en enero, aunque también señaló a la gestión de la compañía eléctrica portuguesa EDP y es que el pasado 1 de febrero, el gobierno de Portugal ordenó que seis presas, que incluye El Embalse de Alto Lindoso, dejaran de utilizar el agua para producir electricidad.

De acuerdo con datos del Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico de España, los embalses del país están al 44% de su capacidad, muy por debajo de la media de los últimos 10 años que es alrededor del 61% y es posible que siga empeorando en las próximas semanas.