¿Puede regresar a México el Penacho de Moctezuma? Esta sería la razón por la que no es posible

El Penacho de Moctezuma volvió al centro del debate luego de que el político austriaco Günther Fehlinger-Jahn asegurara que, si llega a la Presidencia de Austria en 2028, impulsará su regreso a México e incluso afirmó que estaría dispuesto a entregarlo personalmente.

La propuesta reavivó una discusión que lleva décadas: ¿el Penacho de Moctezuma realmente puede ser trasladado hasta México sin poner en riesgo su conservación?

Y es que, la respuesta no es sencilla, ya que aunque México ha insistido en recuperar la pieza, uno de los principales argumentos de Austria para no permitir su traslado ha sido precisamente su delicado estado de conservación.

¿Por qué no han trasladado el Penacho de Moctezuma a México?

El llamado Penacho de Moctezuma se encuentra actualmente en el Weltmuseum Wien, en Viena, Austria. Durante años, México ha buscado que la pieza regrese al país, aunque las solicitudes no han prosperado.

En mayo de 2025, Diego Prieto, entonces director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), explicó que en 2021 se creó en México la figura de “traslado temporal”, con la intención de facilitar que bienes del patrimonio mexicano que se encuentran en el extranjero pudieran llegar al país con fines de difusión o actividades académicas.

Sin embargo, el Penacho quedó fuera de esos traslados, pues Prieto explicó que hubo una petición expresa para su devolución y que las autoridades del museo austriaco se negaron argumentando que el traslado podría afectar la pieza. El funcionario reconoció que existe ese riesgo, aunque también señaló que sería necesario que Austria accediera primero a la devolución para posteriormente determinar si es viable transportarlo y bajo qué condiciones.

¿El Penacho podría destruirse durante el viaje?

Sí existe este riesgo, ya que el Penacho es una pieza extremadamente frágil, elaborada con plumas y otros materiales que requieren condiciones específicas de conservación. Por ello, el problema no se limita a conseguir un avión o diseñar un embalaje, pues cualquier movimiento implica analizar las vibraciones, cambios de temperatura, humedad y demás factores que podrían afectar su estructura.

