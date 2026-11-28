España celebrará elecciones generales este domingo 29 de noviembre, una jornada en la que más de 38.7 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado.

Los comicios se realizarán después de que el presidente Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral y la disolución anticipada de las Cortes Generales.

¿Qué se votará en España este domingo 29 de noviembre?

La elección del presidente del Gobierno en España no depende directamente del resultado de las urnas, sino de los acuerdos y respaldos que consiga el candidato dentro del Congreso de los Diputados.

A diferencia de otros países, los ciudadanos españoles eligen a los representantes que integrarán las Cortes Generales, mientras que la responsabilidad de otorgar la confianza al próximo jefe de Gobierno recae exclusivamente en los diputados.

¿El rey Felipe VI puede votar en España?

En el contexto de las elecciones en España, surge la duda sobre si el rey Felipe VI puede participar en las votaciones.

Aunque la monarquía mantiene una postura institucional de neutralidad política, la Constitución española no le prohíbe ejercer su derecho al sufragio.

El monarca y los integrantes de la Familia Real pueden votar si cumplen las condiciones generales: tener la edad requerida, contar con nacionalidad española, estar inscritos en el censo electoral vigente y no haber sido privados de ese derecho mediante una sentencia judicial firme.

Sin embargo, existe una tradición por la que los miembros de la Familia Real se abstienen de participar en elecciones.

¿Cómo se elige al presidente del Gobierno en España?

Una vez constituidas las nuevas Cortes, el rey consulta a los representantes de las formaciones políticas con presencia parlamentaria y, por medio del presidente del Congreso, propone a un candidato.

¿Qué pasa en el mundo?



España inició la veda electoral previo a las elecciones extraordinarias convocadas por el gobierno de Pedro Sánchez.



Además, tres buques bajo escolta estadounidense chocaron con minas en el estrecho de Ormuz.



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Este último debe presentar ante el pleno su programa de Gobierno y solicitar la confianza de los diputados.

Durante la sesión, los grupos parlamentarios pueden intervenir y fijar su posición antes de que se realice la votación.

¿Cuántos votos necesita para convertirse en presidente de España?

El Congreso está integrado por 350 diputados y el candidato debe conseguir, en una primera votación, mayoría absoluta: al menos 176 apoyos.

Si no alcanza esa cifra, se realiza una segunda votación 48 horas después. En esta ocasión necesita mayoría simple, es decir, obtener más votos favorables que contrarios.