Una enorme marioneta de puercoespín, que dicen es la más grande del mundo, fue presentada en Los Ángeles frente a cientos de alumnos escolares que gritaban.

Percy, el puercoespín marioneta fue fabricado por los creadores de los Muppets en Creature Shop de Jim Henson, para marcar la apertura de una nueva atracción en el Zoológico de San Diego.

Peter Brook / Supervisor creativo de Jim Henson's Creature Shop:

Es enorme. Mide aproximadamente seis metros por seis metros, ya sabes, miles de horas. Quiero decir, simplemente aplicando todas esas plumas, haciéndolas y aplicándolas.

"Y también tenemos el material de referencia del puercoespín, en el zoológico, en el campamento base, por lo que intentamos capturar, si se puede decir, la ternura del puercoespín real y tratar de traducir eso en una escala tan grande, ¿sabes?", agregó Brook.

Percy el puercoespín tiene dos pisos de altura y su tamaño hizo que construirlo fuera un desafío.

"Bueno, todo tipo de cosas entran para poder hacerlo. Sí, es una de las marionetas de animales más grandes que hemos hecho en Creature Shop. Tiene alrededor de 2 mil púas, y como pueden apreciar en esta escala, todo tiene que ser hecho a la medida. No podemos simplemente comprar cosas del estante, ¿sabes?", dijo Brook.

¡Es un puercoespín gigante! Es la marioneta más grande del mundo.

Es la marioneta supera seis metros de altura; es la más grande del mundo

Para darles a los niños un vistazo de lo real, los cuidadores de animales del Zoológico de San Diego también mostraron un puercoespín real en la inauguración.

"Obviamente, puedes ver que este puercoespín es ridículamente lindo, y está modelado exactamente según el puercoespín de cola prensil que tenemos en el zoológico de San Diego, uno de los animales que puedes conocer de cerca y en persona. Entonces pensé, qué gran embajador, qué gran representación; una versión de dos pisos del puercoespín de cola prensil para venir aquí y emocionar a la gente por lo que vamos a ver, un campamento base de exploradores de vida silvestre", dijo Rick Schwartz, vocero del Zoológico de San Diego.

El Campamento Base de Exploradores de Vida Silvestre abre en el Zoológico de San Diego el 11 de marzo.