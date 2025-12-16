Pulmonarom: Herramientas en la prevención de infecciones respiratorias y recurrentes

La prevención de infecciones respiratorias y recurrentes es un objetivo clave para profesionales de la salud. En México, aproximadamente el 12% de la población padece infecciones respiratorias de manera regular, lo que representa más de 50 millones de personas. Entre las patologías más comunes se encuentran asma, bronquitis, gripe, resfriados, neumonía, rinitis, EPOC e influenza, todas con síntomas que pueden impactar significativamente en la vida diaria de quien lo padece. Identificar patrones de recurrencia y aplicar estrategias preventivas contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

En este contexto, los inmunoestimulantes respiratorios, como los lisados bacterianos se han convertido en un recurso confiable para fortalecer el sistema inmunológico disminuyendo la frecuencia e intensidad, así como evitar la exacerbación de infecciones respiratorias y recurrentes. Y no solo sirven para prevenirlas, sino también para tratarlas acortando su duración.

El uso de lisados bacterianos abarca desde pacientes pediátricos, adultos mayores, adultos, y también personas con comorbilidades, que son mayormente vulnerables ante virus y bacterias y pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, resultando seguros y eficaces.

¿Y cómo es que funcionan?

Los lisados bacterianos son fragmentos inactivos de bacterias comunes. Es decir, no enferman, pero sí entrenan al sistema inmunológico. Es como mostrar una foto del enemigo antes de que aparezca y así cuando aparece un virus o bacteria real, el cuerpo ya sabe exactamente qué hacer. Esto sucede, a través de unas células llamadas dendríticas que funcionan como patrullas inmunológicas, las cuales vigilan y si detectan algo raro, activan al resto del sistema para eliminarlo. Además, los lisados bacterianos entrenan a estas células para que tengan mejor memoria y mejor respuesta ante los patógenos invasores.

Su uso responsable y dirigido contribuye a mantener la salud respiratoria de manera constante, reduciendo la probabilidad de complicaciones y mejorando la calidad de vida de los pacientes.