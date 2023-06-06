Incendios provocan un impresionante cielo naranja en Ottawa, Canadá

El cielo de Ottawa, Canadá, se pintó de naranja, lo que impresionó a miles de personas. El video se volvió viral en redes sociales por lo impactante que se ven las nubes en la capital canadiense.

El cielo naranja de Ottawa ocurrió debido a los más de 150 incendios forestales que azotan al país y que han provocado advertencias sobre mala calidad del aire en el país y en Estados Unidos.

Debido al fuego que consume hectáreas de bosques, miles de personas han sido evacuadas en Quebec; Estados Unidos también se ha visto afectado con mala calidad de aire en Minnesota, Wisconsin, Illinois, Michigan y Nueva York,

Cielo naranja en Ottawa, Canadá

Este martes, el cielo de Ottawa, al sureste de Ontario, amaneció con un humo nebuloso naranja, ello debido a los incendios forestales.

El fuego sigue activo en Ontario y en Alberta, ya que las condiciones secas y las altas temperaturas han contribuido a un comienzo intenso de la temporada de incendios forestales en el centro de Canadá.

De acuerdo con los últimos informes del gobierno de Quebec, hay 152 incendios actualmente activos en el área. En lo que va de año se han registrado 422 incendios en la provincia que afectan a 226 mil 84 hectáreas.

Environment Canada emitió el lunes varias advertencias sobre la calidad del aire y el smog en Quebec y el sureste de Ontario, instando a los residentes en algunas áreas a usar respiradores y permanecer en interiores.

