Cateo en Tláhuac revela casa usada para narcomenudeo; aseguran objetos ilegales y detienen a un hombre

Autoridades de la Ciudad de México informaron sobre un operativo en conjunto entre efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), resultado de un cateo en Tláhuac que dejó en evidencia un punto de venta de droga en dicha alcaldía. De acuerdo con su comunicado, publicado este sábado 18 de julio del 2026, este hecho fue clave para la seguridad vecinal de la colonia Nopalera, pues gracias a una denuncia anónima fue que dieron con el lugar.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, efectivos de la #SSC, en coordinación con agentes de la @FiscaliaCDMX, ambas de la Ciudad de México, ejecutaron una orden de cateo en un predio ubicado en la colonia La Nopalera, de la alcaldía… pic.twitter.com/n9ijSMTXcA — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 18, 2026

¿Qué encontraron los elementos de la SSC tras el cateo en Tláhuac?

Luego del cumplimiento de la orden de cateo, las autoridades capitalinas pudieron capturar a un hombre de 36 años y asegurar tanto narcóticos como armamento, en específico:



97 bolsitas de plástico transparente con una hierba verde y seca similar a la marihuana

Un arma de fuego corta

Cuatro cartuchos útiles

Un cargador

El inmueble está ubicado en la calle Turandot, colonia La Nopalera, alcaldía Tláhuac, CDMX.|SSC

Según los elementos de seguridad, tras investigaciones de gabinete y campo de parte de las denuncias ciudadanas anónimas, fue que se dio el operativo en conjunto entre los dos organismos de seguridad, que además, no requirió de violencia y fue autorizado por un Juez de Control.

El inmueble en cuestión, fue una casa particular ubicada en la calle Turandot de la colonia La Nopalera de la alcaldía Tláhuac, en CDMX, y tanto el detenido como la vivienda quedaron a disposición del Ministerio Público (MP); el detenido fue trasladado con la autoridad para definir su situación jurídica mientras que el predio fue intervenido, cuenta con sellos de clausura y está bajo resguardo de la policía.

Cabe destacar que la acción fue planeada, intencional y deliberada, que derivó directamente del seguimiento a diversas quejas de vecinos sobre la comercialización y almacenamiento de drogas en la zona, resaltando el valor de la denuncia anónima.