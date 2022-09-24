¿Qué es el Cinturón de Fuego y por qué provoca sismos?

La mayoría de los sismos siempre ocurren en el mismo lugar, una zona conocida como Cinturón de Fuego o Anillo de Fuego, que es donde se registra la mayor actividad volcánica y sísmica del planeta.

En el Cinturón de Fuego se concentra el 75 por ciento de los volcanes de todo el mundo, ya que ahí se ubican 450 estructuras volcánicas. Además, se registra el 90 por ciento de los temblores. El 81 por ciento de los sismo más grandes de la historia se han originado en esa zona.

¿Qué países se localizan en el cinturón de fuego?

El Cinturón de Fuego tiene una longitud de 40 mil kilómetros que abarca toda la costa del Pacífico. Inicia en Chile, pasa por Centroamérica, México, Estados Unidos, recorre las Islas Aleutianas, baja por las costas de Rusia, Japón, Taiwán y Filipinas hasta llegar a Nueva Zelanda.

|UNAM

¿Por qué se originan sismos en el cinturón de fuego?

En el Anillo o Cinturón de Fuego se encuentran varias placas tectónicas, las cuales están en movimiento continuo y cuando se encuentran con las placas continentales chocan y una se mete debajo de otra, ocasionando una “subducción”, la cual puede producir erupciones de volcanes.

Las placas tectónicas en el Cinturón del Fuego son: placa del Pacífico, placa de América del Sur, placa de Nazca, placa de América del Norte, placa de Filipinas y la placa de Australia.

La UNAM detalla que las placas tectónicas son grandes bloques de roca que tienen cientos y hasta miles de kilómetros de dimensión; sólo necesita moverse un fragmento de ellas para que se produzca un sismo importante.

Un sismo pequeño sucede cuando la placa tectónica se desplaza sólo unos centímetros; en tanto que para que un sismo sea de mayor magnitud se requiere que la placa se mueva dos metros, aproximadamente.

Los choques también pueden ocurrir entre las placas que se encuentran en la superficie del océano, produciendo sismos en la región del Cinturón de Fuego.

Las placas tectónicas que se encuentran en la zona del Cinturón del Fuego están en constante movimiento, lo que hace más probable que ocurran sismos en los países que se ubican ahí.

¿Cómo afecta el Cinturón de Fuego a México?

El Cinturón de Fuego pasa por toda la costa mexicana del pacífico, por ello es que se registran muchos sismos en los estados de esa región, como Guerrero y Oaxaca.

Además, los dos volcanes importantes de México, Colima y el Popocatépetl, también se encuentran en el Cinturón de Fuego y están asociados con el proceso de subducción, esto es, que la placa de Cocos y la placa de Rivera (llamada así en honor a Diego Rivera) están deslizándose por debajo de la placa de América del Norte, explica la UNAM.

