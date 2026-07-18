¿Qué es el domo de calor que provoca temperaturas récord en Europa?

El inicio de la temporada veraniega ha golpeado con una intensidad tremenda a gran parte del territorio europeo. Países como Francia han alcanzado picos históricos de 43.8 °C, Alemania ha superado los 41.7 °C y naciones de Europa Central y los Balcanes registran jornadas asfixiantes que superan por mucho los promedios estacionales. Los meteorólogos e investigadores del Servicio de Cambio Climático de Copernicus y centros como el CSIC coinciden en que la causa principal de esta situación no es solo el avance del verano, sino la consolidación de un fenómeno conocido como domo de calor.

Esta anomalía meteorológica actúa como una barrera invisible que encierra a las poblaciones en una especie de horno a gran escala, provocando alertas sanitarias consecutivas y condiciones extremas en toda la región.

A record-setting #HeatDome is underway from the Intermountain West to the northern Plains, and @NOAA’s #GOESWest (GOES-18) 🛰️ is tracking it! This water vapor imagery helps better visualize the strong ridge over the central U.S., which has also kicked off the Southwest's #monsoon… pic.twitter.com/qxUD82JvUZ — NOAA Satellites (@NOAASatellites) July 13, 2026

¿Cómo funciona un domo de calor?

El fenómeno del domo de calor funciona parecido a una olla a presión a la que se le coloca una tapa. Su formación y persistencia dependen de tres factores clave:

La "tapa" de alta presión: Se genera cuando un sistema masivo de alta presión se estaciona en los niveles superiores de la atmósfera sobre una región geográfica amplia.

Efecto de compresión: En condiciones normales, el aire caliente de la superficie tiende a subir y enfriarse. Sin embargo, la fuerte presión del domo empuja el aire hacia abajo (subsidencia). Al ser comprimido a niveles más bajos, el aire se calienta aún más de forma térmica.

Cielo despejado y radiación directa: Este sistema disipa la formación de nubes. Sin nubosidad, los rayos del sol impactan de manera directa y continua sobre el suelo durante semanas, resecando la tierra y provocando que el calor se acumule en la superficie sin tener ninguna vía de escape.

En Europa, los meteorólogos de organismos como Météo-France señalan un factor agravante: la presencia de una masa de aire muy frío estacionada cerca de Portugal funciona como una "bomba de calor" dinámica, empujando ráfagas constantes de aire ardiente provenientes del norte de África directamente hacia el centro del continente.

¿Por qué Europa está viviendo un horno?

Hay tres causas globales que están empeorando este verano y aumentando las temperaturas a niveles peligrosos:

Océanos están más cálidos de lo normal: Datos satelitales muestran que Europa se encuentra rodeada por aguas marinas con anomalías térmicas elevadas (olas de calor marinas). Estas masas de agua caliente inyectan humedad y bochorno a la atmósfera, alimentando la estabilidad del domo y haciendo que las temperaturas nocturnas apenas desciendan. El impacto de El Niño: La fuerte actividad del fenómeno climático de El Niño en el Pacífico genera repercusiones globales en la circulación de los vientos, facilitando que los sistemas de alta presión se queden bloqueados en un solo lugar por periodos prolongados. El motor del cambio climático: El consenso científico subraya que el calentamiento global provocado por las emisiones humanas no crea el domo de calor por sí solo, pero sí funciona como un multiplicador de fuerza. Hace que estos bloqueos atmosféricos sean mucho más frecuentes, extensos, duraderos y, sobre todo, destructivos.

Está causando muchos estragos a la población

La permanencia de este domo de calor está provocando un impacto severo en la infraestructura y la salud pública del continente. La combinación de suelo seco, baja humedad y calor extremo ha desatado una ola de incendios forestales complejos en áreas boscosas de España, Portugal, el sur de Francia y los Balcanes.

Oficinas sanitarias como la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa mantienen recomendaciones estrictas para la población local y los millones de turistas que visitan la región, instándolos a modificar sus rutinas, evitar la exposición directa en las horas centrales del día y mantenerse hidratados frente a un panorama climático que promete continuar desafiando los registros históricos.