¿Qué ciudades rompieron sus récords históricos por la ola de calor en Europa?

La ola de calor en Europa ha provocado un inusual incremento en la temperatura para esta parte del año, provocando que varias ciudades ya hayan superado récords históricos.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que la temperatura en Europa aumentó a un nivel sin precedentes, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló las graves afectaciones que han sufrido millones de habitantes, destacando el llamado estrés por calor que puede provocar fatiga, dolor de cabeza, mareos y confusión

Las ciudades que rompieron sus récords históricos de alta temperatura en Europa

De acuerdo al servicio meteorológico alemán Deutscher Wetterdienst (DWD) la ciudad de Cochem alcanzó los 41.7 grados centígrados el día 28 de junio.

En Francia, la localidad de Palluau llegó a la cifra de 43.8 °C, y en 58 departamentos se emitió alerta roja por riesgo elevado de incendios forestales.

Ola de calor histórica en Europa desde este jueves pic.twitter.com/7et5keLjOd — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) June 15, 2026

Otra de los países donde se superó su marca histórica fue Inglaterra, llegando a 37.7 °C en Lingwood el 26 de junio. Mientras que en España, Bilbao alcanzó 42.7 °C.

Viena en Austria también permaneció en alerta roja al llegar a 40 grados centígrados el 29 de junio. El servicio meteorológico de Países Bajos confirmó un nuevo récord de 39.4 °C.

Reportan más de mil muertes por ola de calor en Europa

A través de su cuenta de X, Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó que, desde el 21 de junio, se han registrado más de mil 300 muertes en Europa atribuidas a la ola de calor.

Europe is the fastest-warming continent on Earth, heating at twice the global average. Right now 150 million people are living under extreme heat, hundreds have died, schools are shut, grids are buckling.



Driven by climate change and global warming, the phenomenon of the… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 28, 2026

Además, 150 millones de personas viven bajo calor extremo y las redes eléctricas también han presentado fallas a consecuencia de la ola de calor.

Recomendaciones de salud ante una Ola de Calor

La OMS, en su sitio web, compartió una serie de medidas para evitar riesgos de salud en una ola de calor: