Ola de calor en Europa cobra más de 3 mil 700 vidas; países en alerta máxima por los 40ºC e incendios

Una ola de calor extremo azotó a Europa del 18 al 29 de junio dejando más de 3,700 muertes por los termómetros que superaron los 40ºC, información confirmada a inicios de julio por los ministerios de salud que además mantiene en alerta máxima a las autoridades ante la amenaza de incendios forestales y nuevos episodios de calor.

Esta cifra proviene de un cálculo de personas que fallecieron por encima del promedio habitual, concentrándose en tres países:



Francia: con 2,025 muertes confirmadas por la ministra de Salud, Stéphanie Rist y la agencia nacional de salud pública, un alarmante 91% más de los decesos ocurridos en los hogares

🚨 INFO TF1



🌡️ Canicule : 2 025 décès supplémentaires liés à la chaleur, annonce sur TF1 la ministre de la Santé



🗣️ « Des chiffres qui vont évoluer », précise @stephanie_rist pic.twitter.com/7TpU67tLMw — TF1Info (@TF1Info) July 3, 2026

Bélgica: con 1,200 muertes confirmadas por el Ministerio de Salud Federal, un repunte de mortalidad del 39%, superior a lo normal y un hecho sin precedentes en su historia

con 1,200 muertes confirmadas por el Ministerio de Salud Federal, un repunte de mortalidad del 39%, superior a lo normal y un hecho sin precedentes en su historia Países Bajos: con 480 muertes confirmadas por las autoridades sanitarias holandeses, quienes detallaron que las víctimas eran del sur y este, asfixiadas por las altas temperaturas

Las tres naciones afectadas muestran que la inmensa mayoría de los fallecimientos corresponden a adultos mayores, a quienes golpea con mayor letalidad, considerando a los grupos de 65, 80 y más de 85 años. Estas cifras preliminares advierten que los números son sólo provisionales, por lo que el balance real tardará meses en consolidarse y se prevé que la cantidad final de víctimas en toda Europa sea mayor.

¿Cómo cuidarse de la ola de calor en Europa?

Aunque la alerta es general, las medidas preventivas se deben implementar obligatoriamente en adultos mayores, niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, como cardiovasculares o respiratorias. Asimismo, se aconseja permanecer en espacios frescos y ventilados, beber agua constantemente aunque no tengas sed además de utilizar ropa ligera y de colores claros.

#EnTemporadaDeCalor ☀️ 🔥



¡Cuidado con los golpes de calor! ☀️



Identifica los síntomas y en caso de ser necesario busca atención médica.



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Lo ideal es que no realices ninguna actividad física, deporte o trabajo pesado al aire libre durante las horas centrales del día, únicamente por la mañana. Cabe destacar que, Europa es el continente que se calienta más rápido a nivel global, con un aumento de temperatura que duplica la media mundial desde la década de 1980, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de estrés térmico y mortalidad.