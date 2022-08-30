¿Qué es la Tomatina que se celebra cada año en España?

Después de una pausa de dos años por la pandemia de Covid-19, Buñol, España, se prepara para el regreso de la popular fiesta conocida como Tomatina, que es un evento que se celebra cada año.

Para realizar la Tomatina, alrededor de 130 toneladas de tomates se cargaron en la ciudad de La Llosa, en el este de España, para llegar a Buñol a tiempo para el festival gastronómico.

¿Qué es la Tomatina?

La Tomatina es una celebración de España que consiste básicamente en lanzarse kilos y kilos de tomates entre los participantes.

Dimecres tornarà a celebrar-se l’estupidesa de “La Tomatina” a Buñol (140 tones de tomàquets malaguanyades). Segurament, els bancs d’aliments de València i d'arreu demanaran ajuda el mateix dia. pic.twitter.com/14HVGPtvDq — Pucurull (@Pucurull) August 26, 2022

A las 12:00 (hora local) suena un petardo para anunciar la entrada de los camiones llenos de tomates, los cuales recorren las estrechas calles de la región, mientras la gente los puede tomar y lanzarlos entre sí, durante una hora.

El suelo generalmente se convierte en un charco rojo de tomates triturados, desordenado y, a menudo, maloliente, con los lugareños y los turistas peleando y aventando los tomates.

Para este año, se espera que alrededor de 15 mil personas, entre habitantes y turistas, participen en la Tomatina, informaron los organizadores del evento.

Para la realización de la Tomatina, este año se instalarán seis camiones cargados con tomates demasiado maduros para que los juerguistas puedan arrojárselos el miércoles (31 de agosto) en el tradicional evento que promete ser tan desordenado como siempre.

Los lugareños están ansiosos por salpicar, salpicar y exprimir los tomates cultivados en el área del Mediterráneo después de la pausa de dos años por el coronavirus.

¿Cómo se originó la Tomatina en España?

Se dice que la Tomatina se originó a partir de una revuelta espontánea entre los aldeanos en 1945.

La Tomatina fue prohibida durante un tiempo durante la década de 1950 en el apogeo de la dictadura del general Francisco Franco, pero hoy atrae a grandes multitudes de lugareños y turistas extranjeros.

La Tomatina es considerado uno de los festivales de peleas de comida más grandes del mundo.