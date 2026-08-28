Sismo volcanotectónico: cómo se origina, dónde ocurre y qué tan peligroso es

Un sismo volcanotectónico son movimientos de la tierra relacionados con procesos que ocurren en zonas volcánicas. Aunque su presencia puede generar preocupación, no todos significan que habrá una erupción. Conoce cómo se originan y dónde suelen ocurrir.

¿Cómo se origina un sismo volcanotectónico?

Los sismos volcanotectónicos forman parte de la actividad que puede registrarse en zonas volcánicas y son uno de los fenómenos que los especialistas vigilan para conocer el comportamiento de un volcán.

Aunque su aparición puede generar preocupación, este tipo de movimiento no significa por sí solo que ocurrirá una erupción.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), los sismos volcanotectónicos son movimientos que ocurren debido a la fractura de rocas en el interior de un volcán, ya sea por esfuerzos regionales o relacionados con la actividad volcánica.

Es un tipo de sismicidad que puede presentarse dentro o en las inmediaciones de estructuras volcánicas y que forma parte de las señales que son analizadas durante el monitoreo de los volcanes.

¿Dónde ocurren los sismos volcanotectónico?

Este tipo de sismos se registra en zonas asociadas con volcanes. En el caso del Popocatépetl, por ejemplo, Cenapred cuenta con un sistema de monitoreo que registra diferentes señales relacionadas con la actividad del volcán.

México tiene una importante actividad volcánica debido a la interacción de sus placas tectónicas. La UNAM señala que los volcanes mexicanos forman parte del contexto tectónico del Cinturón de Fuego del Pacífico y que están asociados con procesos como la subducción.

¿Qué tan peligro es?

La presencia de un sismo volcanotectónico no permite afirmar por sí sola que un volcán vaya a entrar en erupción.

Los especialistas necesitan analizar el comportamiento general del volcán y observar diferentes parámetros. En el caso del Popocatépetl, el monitoreo considera diferentes señales para evaluar su actividad y determinar si existen cambios en su comportamiento.

La existencia de un sismo volcanotectónico no significa automáticamente que exista un peligro inmediato para la población. El nivel de riesgo depende de las características del evento y, principalmente, del contexto de la actividad volcánica.

