Desde las primeras horas de este viernes 27 de noviembre, el Metro CDMX presenta algunas complicaciones que podrían afectar el tiempo de tu ruta. Consulta en vivo el avance de trenes de las 12 Líneas.
¿Qué está pasando en el Metro CDMX? Retrasos y cierre de estaciones EN VIVO
Usuarios denuncian falta de avance en Línea A del Metro esta mañana
Pasajeros de las Líneas 2 y A del Metro reportan afectaciones y demoras en sus traslados matutinos; usuarios de la Línea 2 señalan que los trenes permanecieron detenidos en la estación Revolución con dirección a Cuatro Caminos, mientras que en la Línea A denuncian que el servicio se encuentra sin avance.
Ante los reclamos por los retrasos, el sistema de transporte informó que en la Línea 2 ya se agiliza la marcha tras realizarle una revisión a un convoy, y aseguró que en la Línea A se acelera la circulación y salida de unidades desde las terminales. Asimismo, exhortó a los pasajeros a permitir el libre cierre de puertas, dejar descender antes de ingresar y utilizar las palancas únicamente en caso de emergencia.
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Alta afluencia en Líneas 3 y B del Metro CDMX genera esperas
Toma previsiones en tus traslados matutinos si utilizas las Líneas 3 y B del Metro, ya que registran alta concentración de pasajeros y provocan mayores tiempos de espera en los andenes. Para desahogar los puntos más saturados, se envían trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda y se mantiene la dosificación de usuarios en las terminales y estaciones principales de la red.
En contraste, las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 operan con afluencia moderada y circulación constante de convoyes desde sus terminales. Anticipa tu salida y considera rutas alternas si viajas por los tramos congestionados.
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Retrasos y afluencia alta en Línea 3
Si tu ruta es por la Línea 3, toma tus precauciones, pues se habla de afluencia alta en algunas estaciones iones así como avance lento.