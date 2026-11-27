Pasajeros de las Líneas 2 y A del Metro reportan afectaciones y demoras en sus traslados matutinos; usuarios de la Línea 2 señalan que los trenes permanecieron detenidos en la estación Revolución con dirección a Cuatro Caminos, mientras que en la Línea A denuncian que el servicio se encuentra sin avance.

Ante los reclamos por los retrasos, el sistema de transporte informó que en la Línea 2 ya se agiliza la marcha tras realizarle una revisión a un convoy, y aseguró que en la Línea A se acelera la circulación y salida de unidades desde las terminales. Asimismo, exhortó a los pasajeros a permitir el libre cierre de puertas, dejar descender antes de ingresar y utilizar las palancas únicamente en caso de emergencia.







