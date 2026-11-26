Desde las primeras horas de este jueves 26 de noviembre, el Metro CDMX presenta algunas complicaciones que podrían afectar el tiempo de tu ruta. Consulta en vivo el avance de trenes de las 12 Líneas.
¿Qué está pasando en el Metro CDMX? Retrasos y cierre de estaciones EN VIVO
Retiro de tren para revisión provoca marcha lenta en Línea 3
Pasajeros de la Línea 3 del Metro reportan que los trenes permanecen detenidos por un tiempo prolongado en estaciones como Guerrero, generando retrasos en sus traslados matutinos.
Ante los reclamos por la interrupción del servicio, el sistema de transporte confirmó que la marcha es lenta debido al retiro de un tren para revisión, señalando que la circulación se normalizará en breve. Asimismo, pidió a los usuarios atender las indicaciones del personal, permitir el libre cierre de puertas y dejar descender antes de ingresar a los vagones.
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Alta afluencia en Líneas B y 12 del Metro CDMX genera esperas
Toma precauciones en tus traslados matutinos si utilizas las Líneas B y 12 del Metro, ya que presentan alta concentración de pasajeros y provocan mayores tiempos de espera en los andenes. Para desahogar los puntos más saturados, se envían trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda y se mantiene la dosificación de usuarios en las terminales y estaciones principales de la red.
En contraste, las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y A operan con afluencia moderada y circulación constante de convoyes desde sus terminales. Anticipa tu salida y considera rutas alternas si viajas por los tramos congestionados.
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