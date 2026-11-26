Pasajeros de la Línea 3 del Metro reportan que los trenes permanecen detenidos por un tiempo prolongado en estaciones como Guerrero, generando retrasos en sus traslados matutinos.

Ante los reclamos por la interrupción del servicio, el sistema de transporte confirmó que la marcha es lenta debido al retiro de un tren para revisión, señalando que la circulación se normalizará en breve. Asimismo, pidió a los usuarios atender las indicaciones del personal, permitir el libre cierre de puertas y dejar descender antes de ingresar a los vagones.







