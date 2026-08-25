¿Qué pasó? Rocha Moya regresó al cargo y al día siguiente pidió licencia otra vez

La vuelta de Rubén Rocha Moya al Gobierno de Sinaloa duró apenas un día; el mandatario estatal había anunciado el viernes su regreso al cargo, pero para el sábado nuevamente solicitó licencia, en medio de un escenario político marcado por cuestionamientos, presiones y una creciente tensión dentro de Morena.

El episodio fue abordado en un análisis difundido en video, donde se plantea que la decisión de Rocha Moya de reincorporarse al gobierno habría generado inconformidad en distintos sectores políticos. La lectura presentada sostiene que el gobernador buscaba mantenerse al frente del Ejecutivo estatal en un momento particularmente complicado.

Un regreso que apenas duró un día

De acuerdo con el análisis, Rocha Moya habría buscado respaldo político antes de decidir su regreso, incluso recurriendo al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el video sostiene que ese respaldo no habría llegado y que el gobernador terminó enfrentando presiones para reconsiderar su permanencia.

El analista David, especializado en seguridad pública y con experiencia en temas de política, gobierno y crimen organizado, plantea que detrás de la decisión existen factores relacionados con el escenario político nacional y la relación de México con Estados Unidos.

Uno de los señalamientos más fuertes del análisis apunta a que la permanencia de Rocha Moya al frente de Sinaloa podía convertirse en un problema adicional para el Gobierno federal frente a Washington. Esa interpretación se presenta como parte del análisis político y no como un hecho acreditado.