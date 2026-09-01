¡Hay ataúdes en San Lázaro! PRI prepara protesta en el Congreso

La apertura del nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión no será un trámite silencioso. El PRI preparó una protesta que busca hacerse notar desde el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, justo cuando se reciba el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los legisladores priistas tienen preparados ataúdes y cajas con megáfonos, elementos que pretenden ingresar al recinto legislativo para acompañar su posicionamiento durante la sesión de Congreso General, convocada para las 17:00 horas de este martes.

El acto marcará el arranque de los trabajos ordinarios correspondientes al tercer año de ejercicio de la actual Legislatura, con la presencia de los 128 senadores y 500 diputados federales.

PRI prepara protesta durante el inicio del nuevo periodo legislativo

La protesta del PRI ocurrirá en un momento de alto simbolismo político: la entrega formal del informe presidencial al Congreso.

Una vez iniciada la sesión, se prevé un breve receso para recibir a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación, quien acudirá en representación del Ejecutivo federal para entregar el documento que da cuenta del segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Después de la recepción del informe, las distintas fuerzas políticas tendrán la oportunidad de fijar su postura sobre la situación que guarda el país.

En el caso del PRI, será su dirigente nacional y senador, Alejandro Moreno, quien suba a tribuna para establecer el posicionamiento de su partido.

La presencia de ataúdes y megáfonos anticipa un tono de confrontación por parte de los priistas, quienes buscan convertir el arranque del periodo legislativo en un acto de protesta contra la administración federal.

PAN anticipa críticas por corrupción, crecimiento y seguridad

El vicecoordinador de la bancada panista, Federico Döring, calificó como “terrible” la situación de la actual administración y adelantó cuestionamientos relacionados con el desempeño económico, las obras de infraestructura y presuntos casos de corrupción.

También hizo referencia a las acusaciones de posibles vínculos con el narcotráfico que han alcanzado a personajes relacionados con Morena.

La sesión tendrá además entre sus asistentes al senador Enrique Inzunza, señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado, acusación que también ha involucrado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.