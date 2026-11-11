El padre de Amílcar Olán y el abogado que tiene facultades para representarlo acudieron este miércoles a una notaría vinculada al senador morenista Adán Augusto López Hernández, en Villahermosa, Tabasco.

La visita se prolongó durante aproximadamente dos horas y media y ambos salieron del inmueble para despedirse en la entrada.

🚨 El padre y el abogado de Amílcar Olán, señalado como cercano a Andy López Beltrán, fueron vistos en una notaría del senador morenista Adán Augusto López, de acuerdo con un reporte de La Silla Rota.



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¿Quiénes acudieron a la notaría de Adán Augusto López?

De acuerdo con una investigación de La Silla Rota, quienes llegaron a las instalaciones fueron Jorge Luis Olán Rodríguez, padre del empresario, y Miguel Ángel Esqueda Romero, abogado de Amílcar Olán, señalado por su cercanía con Andy López Beltrán.

El medio reportó que Esqueda llegó antes del mediodía y permaneció en el lugar hasta aproximadamente las 14:30 horas. Ambos arribaron en vehículos distintos y posteriormente salieron de la oficina para despedirse.

El poder legal que recibió el abogado de Amílcar Olán

La visita cobra relevancia porque, en junio del año pasado, Amílcar Olán otorgó un poder a Esqueda Romero para representarlo ante autoridades federales y estatales.

El documento le permite intervenir en procedimientos judiciales de carácter penal, civil y administrativo. La investigación también señala que Olán había entregado anteriormente otro poder a Jaime Augusto Rodríguez para realizar gestiones relacionadas con Romedic, empresa dedicada a la comercialización de medicamentos.