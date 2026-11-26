La posibilidad de que el Partido Acción Nacional (PAN) no participe en las elecciones de 2027 si no se modifican las reglas para elegir a los diputados plurinominales generó una respuesta del presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, quien calificó esta postura como un “chantaje” y llamó a resolver las diferencias mediante el diálogo legislativo.

El senador de Morena consideró que ninguna fuerza política debe condicionar su participación en una contienda electoral para presionar por cambios en las disposiciones vigentes, pues aseguró que los partidos tienen un compromiso con la ciudadanía, independientemente de sus desacuerdos.

Senador rechaza amenazas del PAN y llama a buscar acuerdos en el Congreso

Durante una entrevista en la sede del Senado, Martínez Miranda sostuvo que las diferencias relacionadas con el funcionamiento del sistema electoral deben discutirse en el Congreso, mediante acuerdos y consensos, y no a través de amenazas.

Asimismo, afirmó que los dirigentes y representantes del PAN conocen los mecanismos institucionales para plantear sus inconformidades, por lo que consideró que anunciar una posible ausencia en los comicios no es la vía para resolverlas.

¿Qué opina Higinio Martínez de los diputados plurinominales?

El legislador también recordó que estuvo de acuerdo con eliminar las diputaciones de representación proporcional y la cláusula de gobernabilidad, como lo planteaba la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la propuesta no fue aprobada y este mecanismo permanece en la legislación.

Actualmente, la Cámara de Diputados está conformada por 500 integrantes: 300 electos por mayoría relativa y 200 mediante representación proporcional, conocidos como plurinominales.

Por ello, Martínez Miranda señaló que las inconformidades sobre este modelo deben atenderse por las vías legales e institucionales, incluyendo las instancias electorales correspondientes.

¿Pueden cambiar las reglas electorales rumbo a 2027?

El presidente del Senado reconoció que el inicio del proceso electoral representa una limitación para modificar las disposiciones que regirán los próximos comicios.

Finalmente, insistió en que el PAN debe definir su participación sin utilizarla como una medida de presión y expresó su confianza en que el partido estará presente en las elecciones de junio de 2027.