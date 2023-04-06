Autoflagelación, una práctica que realizan en varios países durante Semana Santa

Existen muchas tradiciones que se realizan durante la Semana Santa, en cada país son diferentes las formas en que celebran la Pasión de Cristo. Sin embargo, una de las más conocidas y criticadas es la autoflagelación.

Filipinas

Uno de los países donde se practica la autoflagelación es Filipinas, donde cada año en la Semana Santa los devotos caminan descalzos durante horas, bajo un fuerte calor mientras se golpean repetidamente la espalda con látigos de bambú.

|Reuters

España

España es otra de las naciones donde algunos de los católicos practican esto y son conocidos como Picaos de San Vicente de la Sonsierra. Ahí, el ritual consiste en rezar una oración, al finalizar descubrirse los hombros y comenzar a golpearse durante 20 minutos aproximadamente.

Los Picaos de San Vicente de la Sonsierra (Jueve Santo La Rioja) pic.twitter.com/RtR5bjqQRb — Rafa78 (@Rafael62216298) April 5, 2023

México

En México también sucede esto, específicamente en Taxco, Guerrero. Durante la Semana Santa, los creyentes de Jesucristo recorren las calles encapuchados, descalzos y golpeándose la espalda con látigos, algunos hasta le ponen clavos.

Es #SemanaSanta y son días importantes para el cristianismo.



Una de las celebraciones más emblemáticas en el país ocurre en #Taxco



El reporte de @Lucero_Rdz_Mx en #Hechos pic.twitter.com/XChw9sZ5KC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 6, 2023

Arabia

No solo los católicos realizan esta práctica, que en muchos países la han prohibido. Los musulmanes chiítas se autoflagelan durante la celebración de Ashura, donde recuerdan el asesinato de Usayn Ibn Ali, sucesor de su profeta Mahoma.

Durante ese festejo, los chiítas realizan una procesión y algunos caminan autoflagelándose para representar el dolor por la muerte de su profeta.

Ashura mourning procession in the Saudi occupied Arabia 🇸🇦🏴.

Approximately the whole East Saudi Arabia. Eastern Province consists of Shia Muslims. Shia Muslims make up 15% of the total population,23 million people. It is also the oil richest province of Arabia.#muharram pic.twitter.com/ISumihqmPR — Shujat (@shujat108) August 10, 2022

Malasia, Singapur y Sri Lanka

En esos países se celebra el Thaipusam para agradecer al Murugan, hijo del Dios Shiva. Durante la festividad los devotos se autoflagelan, algunos incluso se realizan perforaciones en las mejillas o la lengua con barras de hierro.

|Getty Images

¿Por qué se autoflagelan durante Semana Santa?

El origen de la autoflagelación es religioso, ya que las personas comenzaron a hacer porque consideraban que el dolor era al sagrado debido a que los acercaba al sufrimiento que había padecido Jesucristo.

Algunos creen que la práctica de la autoflagelación puede limpiar pecados, curar enfermedades e incluso conceder deseos.

¿Qué opina la iglesia de la autoflagelación?

La Iglesia Católica desaprueba estos autocastigos ya que las malas interpretaciones de la fe, ya que las oraciones y el arrepentimiento sincero son suficientes para conmemorar la observancia de la Cuaresma. A pesar de la oposición de la Iglesia, tales prácticas aún continúan en algunos países del mundo.