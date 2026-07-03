La historia de una bolsa de plástico: Esto es lo que ocurre después de que la tiras a la basura

Una bolsa de plástico forman parte de la vida cotidiana de muchas personas y suelen utilizarse apenas unos minutos para transportar compras. Sin embargo, una vez que se desechan, comienzan un recorrido que puede extenderse durante cientos de años.

Desde basureros hasta ríos y océanos, estos residuos terminan fracmentándose en microplásticos que permanecen en el ambiente y representan un riesgo para los ecosistemas y la vida silvestre.

¿Cuál es la vida útil de una bolsa de plástico?

Una bolsa de plástico puede parecer un objeto de un solo uso, pero su impacto ambiental comienza mucho después de que deja de ser “últil”.

Todo inicia en una fábrica, donde la bolsa nace a partir de una línea de producción de plástico. Una vez fabricada, llega a supermercados y comercios, donde es entregada a los consumidores para transportar productos.

Tras cumplir su función, que normalmente dura unos minutos a lo mucho horas, la bolsa termina en la basura. Sin embargo, su historia no acaba ahí. Al convertirse en un desecho, puede permanecer durante años en un basurero antes de degradarse por completo.

Con el paso del tiempo, el viento y el agua pueden arrastrarla fuera de los sitios de disposición final. Aproximadamente una década después de haber sido desechada, muchas bolsas llegan a ríos, canales, y sistemas de drenaje, desde donde continúan su recorrido hacia otros cuerpos de agua.

Los plásticos se convierten en una amenaza para la vida marina

Alrededor de 20 años después, algunas alcanzan el mar, donde representa un gran riesgo para la vida marina. Tortugas, peces, aves y otros animales pueden confundirlas con alimento o quedar atrapados en ellas, lo que afecta su supervivencia y el equilibrio de los ecosistemas.

Con el paso de los años, la exposicón al sol, el oleaje y otros factores ambientales provoca que las bolsas no desaparezcan por completo, sino que se fragmenten en partículas cada vez más pequeñas, que son los microplásticos.

Despues de más de un siglo, esos residuos se convierten en micropláticos que permanecen en el ambiente durante largos periodos y continúan dispersándose en el agua, suelo y otros ecosistemas.

Este recorrido pone de manifiesto el contraste entre su pequeña vida útil y su prolongado impacto ambiental. Mientras una bolsa de plástico puede utilizarse solo unos minutos, sus efectos pueden extenderse durante cientos y cientos de años, por lo que acciones como rechazar las bolsas de un solo uso, reducir su consumo y reutilizarlas cuando sea posible contribuyen a disminuir la cantidad de residuos de plásticos que llegan al medio ambiente.