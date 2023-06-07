¿Qué pasaría si el Papa Francisco muere?

Hoy el Papa Francisco fue operado de una hernia, una cirugía exitosa y sin complicaciones, de la cual necesitará unos días de recuperación, "generalmente para esta cirugía te quedas en el hospital entre cinco y siete días", señaló Sergio Alfieri, cirujano que intervino quirúrgicamente al Papa.

"Tengamos en cuenta que operamos al Papa, que es un señor de 86 años que ya ha tenido cuatro cirugías, que fue hospitalizado recientemente por una infección pulmonar", indicó Alfieri.

🔴 En la conferencia de prensa desde el Hospital Gemelli de #Roma el Dr. Alfieri dejó claro que la operación y la anestesia general transcurrieron sin complicaciones. El Santo Padre reaccionó bien a la operación. #7dejunio https://t.co/YDLPBulg1W pic.twitter.com/iMD7nzVVsb — Vatican News (@vaticannews_es) June 7, 2023

Y si el Papa se muere, ¿Existe un protocolo?

Sí, cuando un Papa muere, la Santa Sede lleva a cabo un protocolo muy estricto. Lo primero, un médico del Vaticano debe confirmar y registrar la hora exacta del fallecimiento, después se anuncia oficialmente que: El Papa ha muerto y con esto es el fin de su pontificado.

Como símbolo de luto, dos banderas negras se colocan en la Plaza de San Pedro, en Italia, mientras que las campanas suenan, después al Decano del Colegio Cardenalicio se le informa de la muerte del Papa y es quien se encarga de organizar todo lo necesario para el funeral y para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica.

Papa Francisco|Getty Images

¿Cómo se elige un nuevo Papa?

En 2 mil años de historia, la Iglesia Católica ha sido encabezada por 266 Papas, de los cuales, sólo ocho han dimitido, lo que significa que la mayoría de las veces la sucesión ocurre después de que mueren, el intervalo donde no hay un líder se le conoce como: la sede vacante.

De acuerdo con la Iglesia Católica, después del funeral de Papa, los cardenales menores de 80 años de todo el mundo, que forman parte del Colegio Cardenalicio se reúnen en la Capilla Sixtina del Vaticano.

A esta reunión se le conoce como: cónclave, puede durar hasta 20 días, es a puerta cerrada para que el exterior no interfiera en la decisión de los cardenales que votarán en secreto para elegir al futuro Papa y se pueda apresurar el procceso de elección, que suele ser desde horas hasta semanas.

Es necesario conseguir dos tercios de los votos necesarios para ser elegido como el nuevo Papa, ya con el resultado, se da la señal de que la Iglesia Católica tiene nuevo líder y es cuando de la chimenea de la Capilla Sixtina sale humo blanco, resultado de la quema de las papeletas, pero si aún no hay un Papa, la señal es humo negro.

