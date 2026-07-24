El monito Punch festeja su primer cumpleaños y así es como luce a un año de ser rescatado

El monito Punch, quien cautivó a miles de personas a través de las redes sociales a nivel mundial, cumple su primer año de edad este 26 de julio del 2026, estr tras vivir un año realmente difícil donde no podía adaptarse a su manada de macacos japoneses y se la vivía pegado a su tierno peluche, el cuál le sirvió para generar resiliencia y superar la adversidad.

Este hito no solo representa un logro de supervivencia que emociona a sus fans, sino que es celebrado con una exposición internacional en Japón, en la que el público digital también podrá participar.

¿Cómo celebrar al monito Punch en su primer cumpleaños?

El Jardín Zoológico y Botánico de la Ciudad de Ichikawa, en Japón, inauguró la exposición "¡Lo estás haciendo genial, Punch!" para exhibir más de 2 mil 500 cartas e ilustraciones enviadas desde todo el mundo. La muestra física cuenta con dos fases, cuyo periodo va del 22 de julio al 9 de agosto, y del 11 al 30 de agosto de 2026, las cuales son enseñadas en la Sala de Conferencias del Edificio de Descanso del recinto.

Aquí se muestra un breve recuento de los primeros días del monito Punch, donde se explica su condición de vulnerabilidad al nacer, los cuidados intensivos que requirió por parte de los veterinarios y cómo los videodiarios (o vlogs) de sus cuidadores documentaron su lucha por sobrevivir, contenido que lo convirtió en un fenómeno de resiliencia en Internet.

Para festejarle desde México, es importante recalcar que no hace falta viajar a la ciudad de Ichikawa, Japón, para ver los resultados de la exposición. A través del canal de YouTube oficial de la ciudad de Ichikawa, los usuarios podrán acceder al video documental donde se recopila los videodiarios de los cuidadores y narra los desafíos de su crianza. Asimismo, para interactuar y ver las fotografías actualizadas de su nueva vida los usuarios pueden seguir la cuenta oficial de X @ichikawa_zoo.

¿Cómo vive hoy día el monito Punch?

Actualmente, el monito Punch a 12 meses de vida, su crecimiento ha sido todo un éxito, pues de pesar apenas unos 500 gramos al momento de su complicado nacimiento, alcanzó un peso saludable estimado de entre 2.5 y 3.0 kilogramos; y físicamente luce como un mono nuevo, pues el pelaje oscuro con el que nació se ha transformado en el color marrón claro característico de su especie.