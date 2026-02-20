VIDEO: Rechazan de nuevo a ‘Punch’, el mono que encontró consuelo en un peluche; claman por adopción

Punch no es cualquier mono. Es el bebé del Zoológico de Ichikawa, en Japón , que se volvió viral por algo muy simple: no suelta su peluche desde que su madre lo rechazó al nacer, en julio de 2025.

Esta semana volvió a pasar. Punch intentó acercarse a su grupo y el macho dominante lo arrastró frente a todos; el momento quedó grabado en video y segundos después del ataque, el mono corrió directo a abrazar su peluche, como si buscara protección: La escena volvió a sacudir redes sociales.

Punch, el mono que fue rechazado desde el inicio

Punch nació el verano pasado y fue apartado por su madre poco después del parto; desde entonces, el mono fue criado por cuidadores.

Para ayudarlo a adaptarse, le dieron un peluche de orangután; no como juguete, sino como apoyo emocional. Desde entonces, Punch duerme, camina y enfrenta su entorno con el peluche entre los brazos. Las imágenes del mono abrazándolo dieron la vuelta al mundo.

El nuevo episodio que reactivó la indignación

En el video más reciente, Punch intenta acercarse a otros ejemplares; sin embargo, el mono alfa reacciona con agresividad y lo sujeta y arrastras por unos segundos, antes de que el pequeño monito lograra escapar.

A pesar de lo delicado de la situación, no se reportaron lesiones graves, pero el impacto fue visual.

Tras soltarse, Punch volvió a lo único que parece darle calma: su peluche. El mono lo sostiene fuerte mientras permanece apartado.

🐒💔 Atacan a Punch, el mono que fue rescatado del rechazo en #Japón



En su intento por integrarse a la manada, #Punch fue atacado por el líder del grupo en #Ichikawa. La lucha por el territorio y la jerarquía volvió a dejarlo vulnerable.



Tras haber sido abandonado por su… pic.twitter.com/zP3RCs6a0Z — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 20, 2026

Expertos en comportamiento animal señalan que los procesos de integración pueden ser tensos, especialmente cuando un mono joven ocupa el rango más bajo dentro del grupo.

Ofrecen miles por llevarse a Punch

El caso del mono trascendió nuevamente cuando se difundió que el empresario Tristan Tate ofreció 250 mil dólares para comprar a Punch.

Hasta ahora, el zoológico no ha confirmado que el mono vaya a ser entregado; mientras tanto, Punch sigue intentando adaptarse y, cada vez que hay rechazo, el mono vuelve al mismo lugar: su peluche.