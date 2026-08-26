¡Detienen a “El Duck”! Cae síndico de Oaxaca de Juárez en Ciudad Judicial

La detención de Ricardo Ramírez Pérez, síndico segundo municipal de Oaxaca de Juárez, generó movilización luego de que el propio Ayuntamiento confirmara que el funcionario fue aprehendido durante la mañana de este miércoles en las instalaciones de Ciudad Judicial.

A través de un comunicado, el gobierno municipal informó que se mantiene atento a la información oficial que las autoridades competentes den a conocer sobre las causas de la detención y la situación jurídica del funcionario, conocido como “El Duck”.

El Ayuntamiento evitó adelantar conclusiones sobre el caso y aseguró que será respetuoso de las investigaciones y de las actuaciones de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.

Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez pide respetar el debido proceso

En su posicionamiento, la administración municipal subrayó que, mientras se conocen los detalles del caso, deberá prevalecer el respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

“El Municipio será respetuoso de las actuaciones de las instituciones de procuración e impartición de justicia, así como del debido proceso y del principio de presunción de inocencia”, señalaron las autoridades.

De acuerdo con la información disponible en el Registro Nacional de Detenciones, Ricardo Ramírez Pérez fue detenido al exterior del edificio Chu Rasgado, ubicado dentro del Complejo de Ciudad Judicial, en San Bartolo Coyotepec, específicamente en la localidad de Reyes Mantecón.

Posteriormente, se tuvo conocimiento de que el síndico habría sido trasladado a las oficinas de la Unidad de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

#AlMomento | Detienen a Ricardo Ramírez Pérez, síndico del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez; hasta ahora se desconocen las causas.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/pihFweOgc4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 26, 2026

Actividades en Oaxaca de Juárez continúan con normalidad

Mientras se esclarece la situación jurídica de Ramírez Pérez, el Ayuntamiento informó que las actividades administrativas y los servicios que presta el municipio de Oaxaca de Juárez continúan desarrollándose con normalidad.

Ricardo Ramírez Pérez no es ajeno a la actividad dentro de la administración pública. Antes de ocupar el cargo de síndico segundo municipal, “El Duck” fue agente municipal de Santa Rosa Panzacola, también en Oaxaca.