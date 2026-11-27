El frío en Cancún siempre tiene algo de curiosidad tropical, sobre todo cuando las chamarras, los suéteres y hasta los abrigos salen de los clósets en una ciudad identificada por el sol, la playa y las altas temperaturas.

Tras registrarse un ambiente fresco que llamó la atención en calles y centros comerciales, el pronóstico para este viernes 27 de noviembre mantiene esa postal poco habitual en el Caribe mexicano, con cielo nublado, temperatura máxima de 25 grados y mínima de 19 grados.

De acuerdo con el reporte meteorológico para la jornada, las condiciones del día presentan apenas un 6% de probabilidad de lluvias, acompañadas de vientos provenientes del noroeste a una velocidad aproximada de 4 kilómetros por hora.

En una zona donde el termómetro suele apretar buena parte del año, este respiro térmico resulta atípico y genera reacciones divididas entre quienes prefieren el calor de siempre y quienes disfrutan caminar o descansar sin bochorno.

Lo que viene en el termómetro para los próximos días

Para quienes ya sacaron el suéter en Cancún, el descanso del calor intenso no será permanente, ya que el pronóstico extendido anticipa un repunte gradual en las temperaturas y el regreso de las lluvias hacia el fin de semana.

El sábado 28 de noviembre se espera cielo nublado con una máxima de 28 grados y una mínima de 18 grados, mientras que el domingo 29 de noviembre el ambiente subirá hasta una máxima de 29 grados con mínima de 22 grados y pronóstico de lluvia de gran intensidad.

A partir del lunes 30 de noviembre y durante los primeros días de diciembre, el calor rondará entre 26 y 29 grados como máxima, con mínimas de 22 a 25 grados y episodios de lluvia moderada a ligera.